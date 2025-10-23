Goat Simulator 3 получит постапокалиптическое DLC Baadlands: Furry Road

Студия Coffee Stain North анонсировала новое дополнение для одной из самых веселых и абсурдных игр современности — Goat Simulator 3.

Дополнение получившое названием Baadlands: Furry Road отправит игроков на остров Сан-Ангора, сумевший пережить апокалипсис. Если судить по представленному трейлеру, в нем будет множество отсылок на такие популярные франшизы, как «Дюна», «Безумный Макс» и, конечно же, «Fallout».

Разработчики обещают новых героев-козлов, транспорт, оружие, снаряжение и еще множество тематического контента в постапокалиптическом стиле.

На Сан-Ангору обрушилось бедствие, превратившее остров в огромную пустыню. Никто не знает точно, почему это произошло, но давайте будем честны... скорее всего, это снова вина Pilgor. В роли Баалистик Пилгор антигероя и выжившего после апокалипсиса вы будете рассекать по Бе-есплодным землям на своем байке, враждовать с чудаковатыми фракциями, строить свой город и изводить его жителей, а также пытаться выяснить, что скрывается в загадочном хранилище. И всё это — с песком в самых неожиданных местах.

Релиз Baadlands: Furry Road запланирован на 19 ноября — дополнение выйдет на ПК, PlayStation и Xbox.