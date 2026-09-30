Goat Simulator 3 получит Ticket to Dizzyworld - новое DLC превратит игру в безумный парк развлечений

Coffee Stain Publishing и Coffee Stain North анонсировали Ticket to Dizzyworld — третье крупное дополнение для Goat Simulator 3. Релиз запланирован на 19 ноября, а главной особенностью DLC станет новая песочница, посвящённая парку развлечений.

Игроков ждёт территория с карнавальными играми, аттракционами и различными событиями, которые можно использовать для привычного хаоса. Разработчики добавят новое козье снаряжение, позволяющее ещё активнее взаимодействовать с окружением и NPC, а также аттракционы с видом от первого лица и автодром.

Одним из необычных нововведений станет возможность самостоятельно создавать американские горки. Судя по описанию дополнения, разработчики делают ставку не столько на традиционные задания, сколько на эксперименты с физикой и создание собственных безумных ситуаций. По всему парку также будут спрятаны Dizzy Tokens — коллекционные жетоны, которые можно обменивать на награды.

Креативный директор Coffee Stain North Сантьяго Ферреро отдельно отметил, что Ticket to Dizzyworld выйдет 19 ноября — ровно в ту же дату, когда годом ранее состоялся релиз дополнения Baadlands. В студии уже успели в шутливой форме предупредить издателей и разработчиков, что выпускать свои игры в этот день не стоит.

Goat Simulator 3 доступна на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series, Nintendo Switch и Switch 2, а также мобильных устройствах.