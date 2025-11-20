Goat Simulator 3 уезжает в пустоши: вышло безумное DLC Baadlands: Furry Road

Goat Simulator 3 получил свежее дополнение Baadlands: Furry Road, которое уже доступно на ПК и консолях. Разработчики отметили релиз геймплейным трейлером, демонстрирующим новое приключение в стиле постапокалипсиса.

Игроков отправляют в песчаные пустоши, где их козлу предстоит колесить на мотоцикле, сталкиваться с местными обитателями, доводить их до безумия и искать новое снаряжение. В лучших традициях серии всё окружение превращено в площадку для хаотичных экспериментов, а местный мир напоминает безумную смесь пустошей и пародии на жанр.

Как и всегда в Goat Simulator, упор сделан на абсурд, свободу действий и весёлый хаос. Дополнение сохраняет фирменный стиль — от нелепых ситуаций до физики, намеренно допускающей самые разные смешные баги.

Интересно, что оригинальная Goat Simulator 2014 года стала культовой именно благодаря своей несерьёзности и багам, которые разработчики превратили в особую фишку проекта. Baadlands: Furry Road продолжает эту традицию, предлагая игрокам ещё больше безумных ситуаций и возможностей для хаоса.