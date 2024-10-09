Хаотичная песочница Goat Simulator 3 выйдет на PS4 и Xbox One в конце октября

Издатель Coffee Stain Publishing и разработчик Coffee Stain North объявили о выходе Goat Simulator 3 на PlayStation 4 и Xbox One 24 октября. Игра ранее была доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Switch, PC, а также на мобильных платформах iOS и Android.

Goat Simulator 3 предлагает игрокам хаотичную песочницу, в которой они могут стать козлом Пилгором и устроить максимальный хаос на острове Сан-Ангора. Игроков ждут задания, секреты и NPC, которых можно терроризировать. Игровой процесс поддерживает как одиночное прохождение, так и кооператив, как локальный, так и онлайн.

Игра также предлагает разнообразную кастомизацию, позволяя игрокам наряжать своих козлов в забавные наряды и использовать причудливые предметы, такие как реактивные ранцы и пусковые установки для фейерверков.

Goat Simulator 3 дебютировала в ноябре 2022 года и с тех пор получила множество дополнений, которые теперь будут доступны и на старых консолях.