Экшен GOBBLE от создателей серии Disgaea вышел на ПК и появится на PlayStation 5 только в 2027 году

Японская студия Nippon Ichi Software совместно с издательством NIS America без предварительных громких анонсов выпустила в цифровом сервисе Steam красочный двухмерный экшен-платформер GOBBLE. Одновременно с неожиданным релизом компьютерной версии компании представили геймплейный трейлер, в финале которого объявили о подготовке консольного издания для PlayStation 5, запланированного к выходу только на 2027 год.

Несмотря на появление проекта на ПК с 23 сентября 2026 года по цене 1050 рублей, игроки столкнулись с жесткой языковой изоляцией. Игра продается исключительно с поддержкой японского, корейского и традиционного китайского языков. В демонстрационном ролике разработчики обещали наличие английского текста в финальной версии, однако в день релиза авторы опубликовали срочное объявление, где сообщили о том, что поддержка английского языка еще находится в разработке и будет добавлена только в будущем обновлении. О планах на перевод проекта на русский язык разработчики не упоминают вовсе.

Сюжетная линия строится вокруг спасения жителей поселения, где вырос протагонист по имени Рут. Деревня подверглась внезапному вторжению монстров, после чего бесследно исчезли близкие героя, включая его младшую сестру Рэйн, пожилого дедушку, пугливого Говарда и других соседей. Оказавшись перед лицом подавляющей опасности, юноша объединяет силы с таинственной демонической птицей по кличке Скитариэль, умеющей трансформироваться в гигантскую зубастую косу.

Боевая система завязана на нестандартной механике пожирания противников. Оружие персонажа способно не просто рубить врагов, но и буквально проглатывать поверженные туши чудовищ прямо на поле боя. Поедание врагов восстанавливает запас здоровья протагониста, который затем выступает ресурсом для активации разрушительных способностей, проведения мощных атак и стремительных рывков. Накопленные силы требуются не только в битвах с грозными боссами, но и при акробатическом исследовании локаций для преодоления смертоносных пропастей и поиска спрятанных секретов.

Визуальная часть игры выполнена в стилистике ожившего комикса и манги, где окружающие звуки материализуются на экране в виде динамических надписей. Во время взмахов клинка, ударов, парирований или шелеста листвы пространство заполняется крупными текстовыми звукоподражаниями, сменяющимися рамками диалогов и цветными графическими вспышками.

Помимо базовой версии стоимостью 1050 рублей, создатели подготовили расширенный комплект Deluxe Edition за 1350 рублей. В его состав вошли сама игра, цифровой артбук GOBBLE - Sights and Sounds Art Book и музыкальный альбом Eat on Beat!. Каждое из этих дополнений можно приобрести отдельно по цене 150 рублей. Для тех, кто не желает покупать проект вслепую, в магазине также стала доступна бесплатная ознакомительная демоверсия.

Для работы двухмерной новинки разработчики выставили внушительные для подобного жанра требования к компьютерному железу. Минимальная конфигурация требует процессор Intel Core i5-6400, 8 гигабайт оперативной памяти и видеокарту уровня GeForce GTX 750 Ti. В рекомендованных требованиях создатели указали процессор Intel Core i5-12500, 16 гигабайт оперативной памяти и графический ускоритель GeForce GTX 1650, а для установки файлов потребуется 4 гигабайта свободного пространства на диске под управлением систем Windows 10 или Windows 11.