Анонсирован и выпущен сборник Gobliiins Collection для PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch

Издательство Red Art Games совместно со студией-разработчиком Red Art Studios представили сборник Gobliiins Collection, в который вошли классические приключенческие игры в жанре point-and-click. Релиз коллекции в цифровом формате уже состоялся на консолях PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Выпуск физических изданий для PlayStation 5 запланирован на сентябрь 2026 года.

В состав этого издания включены 5 проектов известной серии, созданной французским геймдизайнером Пьером Жильодом. Игроки могут ознакомиться с оригинальной Gobliiins 1991 года выпуска, продолжением Gobliins 2 1992 года, 3-й частью Goblins 3 1993 года, а также более поздними 3D-версией Gobliiins 4 2009 года и 2D-версией Gobliiins 5, вышедшей в 2023 году.

Помимо самих игр, покупателям сборника доступен различный дополнительный контент. В его число входят галерея с иллюстрациями и мини-сериал, подробное интервью с создателем франшизы, рассказывающее об истории создания игр, а также музыкальный проигрыватель с саундтреками из всех представленных частей.