Gobliiins Collection получила версию для Switch 2 с мышью и 4K

Сборник Gobliiins Collection теперь доступен на Nintendo Switch 2. Владельцы версии для оригинальной Switch получили обновление бесплатно, а вместе с ним — поддержку управления мышью и разрешение до 4K для всех пяти игр.
В коллекцию вошли первые пять частей серии, выпущенные в период с 1991 по 2023 год. Помимо самих приключенческих головоломок, сборник включает несколько версий первых игр, музыкальный плеер, галерею оригинальных дизайнерских материалов, 3D-модели обложек и документальный мини-сериал с интервью Пьером Жильодо, соавтором серии.
Switch 2 также позволяет импортировать сохранения с оригинальной Switch. При этом владельцам старой версии не придётся покупать сборник заново.
В Gobliiins Collection представлены Gobliiins, Gobliins 2: The Prince Buffoon, Gobliiins 3, Gobliiins 4 и Gobliiins 5: The Morglotons Invasion. Первые три части предлагают классическую пиксельную графику и головоломки из эпохи DOS, четвёртая стала первой трёхмерной игрой серии, а пятая вышла в 2023 году.
Таким образом, Switch 2 стала наиболее удобным способом познакомиться со всей основной историей Gobliiins, особенно благодаря возвращению привычного для компьютерных квестов управления мышью.
у нас в кемерово в 2000х был на тухачевского 22а фирменный магазин 1С небольшой, но адрес его тем не менее был прописан на задней обложке игромании внизу на рекламе очередной игры от этого издателя, мы ходили с одноклассниками туда за дисками регулярно и так поглазеть, мне на глаза всегда попадалась эта игра в большой коробочке на 3 cd