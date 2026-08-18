Gobliiins Collection получила версию для Switch 2 с мышью и 4K

Сборник Gobliiins Collection теперь доступен на Nintendo Switch 2. Владельцы версии для оригинальной Switch получили обновление бесплатно, а вместе с ним — поддержку управления мышью и разрешение до 4K для всех пяти игр.

В коллекцию вошли первые пять частей серии, выпущенные в период с 1991 по 2023 год. Помимо самих приключенческих головоломок, сборник включает несколько версий первых игр, музыкальный плеер, галерею оригинальных дизайнерских материалов, 3D-модели обложек и документальный мини-сериал с интервью Пьером Жильодо, соавтором серии.

Switch 2 также позволяет импортировать сохранения с оригинальной Switch. При этом владельцам старой версии не придётся покупать сборник заново.

В Gobliiins Collection представлены Gobliiins, Gobliins 2: The Prince Buffoon, Gobliiins 3, Gobliiins 4 и Gobliiins 5: The Morglotons Invasion. Первые три части предлагают классическую пиксельную графику и головоломки из эпохи DOS, четвёртая стала первой трёхмерной игрой серии, а пятая вышла в 2023 году.

Таким образом, Switch 2 стала наиболее удобным способом познакомиться со всей основной историей Gobliiins, особенно благодаря возвращению привычного для компьютерных квестов управления мышью.