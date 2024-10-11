На Kickstarter запущена кампания по сбору средств на продолжение серии приключений Gobliiins

Разработчик и карикатурист Пьер Гилходс запустил кампанию на Kickstarter для сбора средств на Gobliins6, новую часть знаменитой серии приключений в стиле point-and-click, начавшейся в 16-битную эпоху. Это официальное продолжение игр Gobliiins5 и Gobliins2: The Prince Buffoon. Успех предыдущей части подтолкнул Гилходса на создание нового эпизода, который он разрабатывает практически самостоятельно.
Цель кампании — собрать всего 4000 евро, при этом минимальная сумма для участия составляет 10 евро. На странице проекта есть видео, иллюстрирующее концепцию игры.
За поддержку от 20 евро можно получить PDF-книгу с карикатурами Гилходса. За 30 евро добавляется автобиография автора, а за 40 и 50 евро — дополнительные комиксы и история серии Gobliiins.
Сюжет игры расскажет о новых приключениях героев Фингуса и Винкля из Gobliins2, которые отправятся на поиски сына короля Ангулафре. Игра сохранит уникальный визуальный стиль, напоминающий работы Яковитти, что станет одной из её ключевых особенностей.
Сейчас такое мало кому нужно.
Может я чего то не понимаю но судя по ролику какая то лютая хрень.