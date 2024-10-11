На Kickstarter запущена кампания по сбору средств на продолжение серии приключений Gobliiins

Разработчик и карикатурист Пьер Гилходс запустил кампанию на Kickstarter для сбора средств на Gobliins6, новую часть знаменитой серии приключений в стиле point-and-click, начавшейся в 16-битную эпоху. Это официальное продолжение игр Gobliiins5 и Gobliins2: The Prince Buffoon. Успех предыдущей части подтолкнул Гилходса на создание нового эпизода, который он разрабатывает практически самостоятельно.

Цель кампании — собрать всего 4000 евро, при этом минимальная сумма для участия составляет 10 евро. На странице проекта есть видео, иллюстрирующее концепцию игры.

За поддержку от 20 евро можно получить PDF-книгу с карикатурами Гилходса. За 30 евро добавляется автобиография автора, а за 40 и 50 евро — дополнительные комиксы и история серии Gobliiins.

Сюжет игры расскажет о новых приключениях героев Фингуса и Винкля из Gobliins2, которые отправятся на поиски сына короля Ангулафре. Игра сохранит уникальный визуальный стиль, напоминающий работы Яковитти, что станет одной из её ключевых особенностей.