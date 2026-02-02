Возвращение классики: Gobliins 6 готовится к выходу с Fingus и Winkle в главных ролях

Любители классических point-and-click приключений скоро смогут вновь окунуться в мир Gobliins: Пьер Жильод почти завершил работу над Gobliins 6, долгожданным продолжением культовой серии 16-битных игр. После успешной пятой части, вышедшей в 2023 году, Гильод обновил поклонников о ходе разработки нового проекта, ранее профинансированного через Kickstarter.

Gobliins 6 сохранит фирменный стиль оригиналов и предложит 2D-графику в формате 16:9, а также поддержку английского и французского языков с возможностью выбора прямо в игре. Вселенная игры вновь станет ареной магии и войн, где Fingus и Winkle отправляются на поиски сына короля Ангулафра, принца-шута. Игроков ждёт 16 больших уровней, наполненных хитроумными головоломками, забавными персонажами, музыкой и фирменным юмором серии.

Гильод пообещал, что игра сохранит дух классических Gobliins, требующих совместной работы героев и логического мышления для решения задач. Для технически подкованных пользователей предусмотрена возможность изменения графических настроек через winsetup.exe, что позволит подстроить визуал под свои предпочтения.

Появление Gobliins 6 знаменует возвращение любимых героев и духа ностальгии для фанатов серии, а новички смогут впервые познакомиться с приключениями, которые сделали франшизу культовой. Судьба принца-шута вновь зависит от игроков: смогут ли они помочь Fingus и Winkle справиться с магическими и военными опасностями — узнаем совсем скоро.

Выход игры ожидается в ближайшее время, и это событие станет настоящим праздником для ценителей интеллектуальных и юмористических приключений.