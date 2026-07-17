Goblin Cleanup доберётся до консолей вместе с полноценным релизом - уборка подземелий продолжится в 2027 году

Издательство Team17 и студия Crisalu Games объявили, что кооперативная игра Goblin Cleanup выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch 2 в 2027 году. Одновременно состоится полноценный релиз PC-версии в Steam, которая с сентября 2025 года находится в раннем доступе.

Goblin Cleanup предлагает необычный взгляд на фэнтезийные приключения. Вместо героев, отправляющихся за сокровищами, игрокам предстоит взять на себя роль гоблинов-уборщиков, которые приводят подземелья в порядок после очередного кровавого рейда. В кооперативе до четырёх человек необходимо отмывать кровь и останки, восстанавливать ловушки, воскрешать монстров, возвращать предметы на свои места и заново наполнять сундуки добычей для следующих искателей приключений.

Каждое подземелье генерирует собственные опасности: некоторые ловушки остаются активными, а часть существ может неожиданно ожить прямо во время уборки. Игроки смогут настраивать внешний вид своих гоблинов и использовать различные инструменты для очистки помещений.

Анонс консольных версий последовал вскоре после выхода крупного обновления Dungeon Daddy, завершившего первое подземелье полноценной битвой с боссом. Уже позже этим летом разработчики планируют открыть второе подземелье для пользователей раннего доступа, продолжая постепенно расширять контент перед полноценным релизом в 2027 году.