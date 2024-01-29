Пошаговая roguelike-RPG Goblin Stone выйдет в первом квартале 2024 года

Вы — последняя надежда гоблинов. Ваш народ находится под угрозой истребления со стороны жадных искателей приключений, которые хотят получить вашу добычу. Но вы не собираетесь сдаваться без боя.

Возглавьте отряд из 9 разных классов гоблинов, каждый со своими уникальными способностями, оружием и улучшениями. Вам предстоит путешествовать по огромному фэнтезийному миру, встречаясь с разнообразными врагами и боссами.

Во время сражений вы должны использовать пошаговую систему боя, чтобы продумывать свои ходы и комбинировать атаки своих гоблинов. Выбирайте свой путь и своих союзников, решая, кого взять в своё логово и какие задания выполнить.

Сможете ли вы спасти гоблинов от гибели и отомстить за все обиды?