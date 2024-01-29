Пошаговая roguelike-RPG Goblin Stone выйдет в первом квартале 2024 года

Отмеченная наградами инди-студия Orc Chop Games сегодня объявила, что их тактическая пошаговая ролевая игра Goblin Stone появится в Steam и Epic Games Store в первом квартале 2024 года.
Goblin Stone, самостоятельно изданная и разработанная OrcChop Games, представляет собой эпическую пошаговую ролевую игру с элементами roguelike, которая дает возможность помочь гоблинам выжить, когда на них охотятся и они находятся на грани исчезновения. Игрокам предстоит собрать разрозненную банду гоблинов и пройти коварный путь к выживанию, сражаясь с гнусными авантюристами, напыщенными эльфами и угрюмыми дворфами, умело наблюдая за подземным Логовом, и все это упаковано в потрясающее, процедурно сгенерированное, нарисованное от руки приключение.
Goblin Stone полностью озвучен шотландским актёром озвучивания Джеймсом Смилли, а музыка написана отмеченным наградами композитором Питером МакКоннеллом из Hearthstone, Psychonauts 2 и Monkey Island.
Игроки могут выбирать из сотен комбинаций классов гоблинов, оружия, способностей и перемещения по карте. В игре более 60 различных типов врагов, 25 битв с боссами, возможность развивать собственное логово и управлять им. Игроки также смогут поэкспериментировать с инновационной системой разведения, чтобы стратегически объединить гены гоблинов, улучшить их характеристики и настроить свой отряд.
Goblin Stone выйдет на ПК в Steam и Epic Games в первом квартале 2024 года.