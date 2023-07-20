Пошаговая ролевая игра в жанре roguelike Goblin Stone обзавелась новой демоверсией в Steam ©

Curve Games и Orc Chop Games запустили новую демоверсию своей отмеченной наградами пошаговой ролевой игры в жанре roguelike Goblin Stone. Не дайте еще одному гоблину умереть от рук искателей приключений, жаждущих получить очки опыта. Оцените демоверсию сегодня, доступную в Steam с 20 июля по 3 августа, и присоединяйтесь к борьбе за спасение гоблинов.

Goblin Stone включает в себя тактический бой, уникальное строительство базы, устаревшие системы и мощную петлю roguelike, все это представлено в великолепной эстетике сборника рассказов с повествованием AAA-качества. Гоблины и орки почти полностью истреблены и загнаны в подполье. Игроки должны собрать разношерстную группу гоблинов и отправиться в путешествие по эпическому процедурно сгенерированному миру, стремясь изменить судьбу целого вида.

Полностью рассказанная сюжетная линия Goblin Stone сопровождается оригинальной музыкой от отмеченного наградами композитора Питера МакКоннелла, известного своей работой над Hearthstone, Grim Fandango, Psychonauts и Broken Age. Игра должна выйти в Steam в 2023 году.