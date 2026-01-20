На смартфонах и ПК выйдет игра про ресторан для гоблинов - Goblin Sushi

Студия Old Cake Factory объявила дату выхода Goblin Sushi. Релиз состоится 9 февраля 2026 года: игра станет доступна в раннем доступе одновременно на ПК, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

Goblin Sushi предложит игрокам взять под контроль суши-бар, ориентированный на весьма специфическую публику. В процессе прохождения пользователям предстоит готовить блюда для гоблинов, используя крайне сомнительные ингредиенты вроде гусениц, слизней, куриных голов и перемолотых жаб.

Одной из ключевых механик станет система аренды: владельцы помещения регулярно требуют оплату, причем размер выплат постепенно увеличивается.

Разработчики отмечают, что версия раннего доступа будет значительно богаче по наполнению, чем ранее доступная демоверсия. В игре появятся дополнительные персонажи, новые варианты усилений с негативными эффектами, полноценный магазин улучшений, элементы мета-прогрессии, а также отдельный босс, расширяющий сюжетную и геймплейную составляющие.