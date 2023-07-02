Градостроительный симулятор Goblins of Elderstone получил обновление "Путь к процветанию" ©

В игре градостроительном симуляторе Goblins of Elderstone вас ждут захватывающие изменения, связанные с запуском обновления «Путь к процветанию», которое фокусируется на характеристиках гоблинов и позволяет сделать более осмысленный выбор в настройке вашего клана. Торговая статистика взлетела с бонусом +2, а затраты на строительство были снижены, что делает строительство города гоблинов вашей мечты проще, чем когда-либо.

Примите силу черт, некоторые из которых теперь предлагают фиксированные бонусы к характеристикам войны, торговли и веры. Уровни фракций также были переработаны, чтобы сделать гоблинов с низкими характеристиками редкостью, а начальный путь создания теперь дает бонусные уровни войны, торговли и веры для всех гоблинов.

Goblins of Elderstone — это уникальный взгляд на жанр градостроительства с гоблинским подходом к выживанию, где ключевое значение имеет развитие племенной динамики. Вы делаете акцент не только на зданиях и торговле в своем городе, но и на создании культуры его жителей и обеспечении их счастья. Обращайтесь со своими гоблинами хорошо, и они (в основном) будут вас слушать. Не удовлетворяйте их потребности и ожидайте, что они будут бунтовать, воровать и убивать друг друга. В дополнение к сбору ресурсов и созданию построек вы должны задействовать дипломатический уровень, выстраивая отношения с соседними племенами, бесстрашными исследователями, бандитами, героями и даже богами. Ваш ум и умение вести переговоры о бартере/взяточничестве, а также случайные грабежи помогут вам превратить Элдерстоун из маленькой деревни в империю, с которой нужно считаться.