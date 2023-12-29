Бета-тест локализации God of War от Mechanics VoiceOver

Студия Mechanics VoiceOver, занимающаяся локализациями, анонсировала начало бета тестирования озвучки для первой части God of War
Локализацию могут скачать платные подписчики Бусти Mechanics VoiceOver. Также, студия заявила о том, что помимо озвучки сделала и текстовую локализацию игры
Сейчас в активном тестировании находится американская версия (без цензуры) для PS3. И здесь у нас для вас есть довольно весомый сюрприз! Изначально мы планировали делать сугубо озвучку, но в итоге всё же похождения жестокого спартанца затянули нас с головой и мы также сделали перевод текстовой части игры. За основу был взят лучший на данный момент перевод для PS2 от RETROGAMING. Мы портировали его на PS3 версию игры, исправили некоторые ошибки, также внесли свои правки и сейчас занимаемся его полировкой.