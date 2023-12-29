Бета-тест локализации God of War от Mechanics VoiceOver

God of War переносит игроков в мир древнегреческих мифов. Главный герой игры — смертный воин по имени Кратос. Давным-давно Кратос был лидером спартанцев и вёл войны во славу своего города. Сегодня он известен как Призрак Спарты. В течение последних десяти лет его мучают ужасные кошмары, и он не может забыть трагедию, случившуюся в его прошлом. Он вынужден служить богам Олимпа, которые обещали ему прощение если он выполнит их поручение. Кратос должен победит бога войны Ареса, который был причиной одного трагического события в его прошлом...