Дэвид Яффе рассказал, что Кратосу сменили имя с Доминуса из-за постоянных шуток про Domino's Pizza

Дэвид Яффе, режиссер оригинальной трилогии God of War, раскрыл подробности того, как главный герой серии чуть не получил совсем другое имя. Как уже давно известно, изначально Кратоса планировали назвать "Доминус" (Dominus) - имя нравилось разработчикам, так как звучало внушительно и подчеркивало силу персонажа. Однако, как объяснил Яффе, "Доминус" стал постоянным источником шуток про сеть пиццерий Domino's Pizza.

Каждый раз, когда кто-то произносил "Доминус", кто-нибудь обязательно кричал: "30 минут или бесплатно" или "Откройте дверь, это Доминус",

— вспоминает он. После примерно пятидесятого повторения стало ясно, что имя придется менять. В итоге имя Кратос предложила руководитель маркетинга Сьюзан Панико - команде оно понравилось и прижилось. Позже Яффе нашел старый список древнегреческих имен с пометками и обнаружил, что имя "Кратос" тоже было в нем, но осталось невыделенным.

У нас в руках все это время был главный герой крупнейшей франшизы Sony, а мы даже не знали об этом.

Первая God of War вышла в 2005 году на PS2 и положила начало успешной серии. Следующая игра, God of War: Laufey, запланирована к выходу на PS5 в феврале 2027 года, а Santa Monica Studio уже подтвердила разработку новой безымянной части с Кратосом в главной роли.