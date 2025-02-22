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God of War (2005) 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 523 оценки

Джефф Грабб: ремастеры God of War представят на годовщину серии в марте

butcher69
Новости

Инсайдер Джефф Грабб сообщил, что сборник ремастеров игр God of War будет анонсирован в марте, ко дню годовщины серии. Эта информация появилась на фоне слухов от других журналистов и инсайдеров, но точных дат ни анонса, ни релиза до сих пор не было.

Серия God of War, разработанная студией SIE Santa Monica, дебютировала в 2005 году на PlayStation 2.

Игра погружает игроков в мир греческой мифологии, где главный герой, спартанский воин Кратос, стремится уничтожить бога войны Ареса, чтобы вернуть себе прощение олимпийских богов.

35
44
Комментарии: 44
Ваш комментарий
Taicho

Можно было анонсировать в феврале и выпустить на годовщину в марте.

15
kurskiy

Понятно, что инсайдерам верить нельзя, но было бы неплохо оценить трилогию на ПК (а были и такие инсайды). Так сказать, узнать с чего все начиналось.

9
XeNTRoN

На ПК не выйдет.Только на пс5 выдут ремастеры трилогии.На ПК придется довольствоваться эмулятором.

-19
kurskiy XeNTRoN

Тоже инсайд? :)

3
0ncnjqybr XeNTRoN

Это тебе в сони сказали или сам выдумал?

1
bysaturn XeNTRoN

Кажется ты застрял прошлом десятилетии.

2
erkins007 XeNTRoN

Это да, жаль что в игры сони на ПК можно поиграть только на эмуляторе

0
0ncnjqybr

Интересный факт: сейчас на ПК доступно больше игр GoW, чем на PS5.

2
Frost_47

На PS5 доступно 3 игры, а на ПК официально вышли только последние две части. Или ты считаешь ещё эмулятор?

0
0ncnjqybr Frost_47

Конечно.

0
SERGEY-SP

ждём!Огонь серия!

1
inkomniak

на пк будет? ато я 5ку продал)))

1
Антон Радикалушкин

Ага, может ещё и ремастеры всего пастгена сделают ? Хах, во мечты. 1-2-3, Олимпус, Спарта, аскенс

1
Никита Дроздоvv

И как обычно не чего не будет

1
agula98

О,ну наконец-то очень ждем а тут ещё и проверенный инсайдер. Главное что бы это действительно ремастереды оригинальной трилогии были, а то щас анонсируют ремастеред god of war 2018

0
DmitriyKats

Там вообще 6 частей.

-1
UralGames83Ru

Еще бы иксбок студио, трилогию гирек на ПК выкатили, тем более ремастер 1 части давно есть. Как говорится, скрестим пальцы дамы и господа ✌️ 😉😁

0
Pravdarub

Недавно перепрошëл все части на эмуле ps3. Хотя куплены на ps3 и 4.

0
KPAHbl4

и сразу на пека))

0
Anal4onok

Вот теперь и Пк игроки смогут поиграть в старые части,ведь они такие же крутые,а в некоторых моментах и круче новых частей! В старых частях Кратос молодой и резал все и всех кого видел на пути,все части интересные получились!!!

0
Дроникс

Бл да им нужны полноценные ремейки!!!!!!!!!В свое время серия игр была ахренительная!

0
LethalApple

Дада, покажут и сразу выпустят, одновременно с римейком ФФ9, ремастерами Gears of War 2-3, Bloodborne PC и Half Life 3.
Надоели эти инсайдеры, одно вранье.

0
Ely Maze

Если что речь именно про ремастеры то есть просто подтянут картинку

Не ждите переноса на новый движок изменения управления

То есть это не будет перенос на движок последних двух Gow

-4
kurskiy

И что?

1
Ely Maze kurskiy

Люди до сих пор путают ремастеры и ремейки

Сами себе напридумают что перенесут игру на новый движок осовременят сюжет изменят вид камеры как в последних GoW

А потом начнут возмущаться что все не так

-2
shecter

Этим играм ни в коем случае римейки не нужны,именно ремастеры,их создавали тогда,когда саня не был таким куском к..ла,поэтому многое пойдёт под нож.Лично для меня,ни один из римейков,в которые я играл,не повторили того-же кайфа,как оригинал.Для меня почти образец римейка,как Ninja Gaiden 2 Black,натянули графон на старый скелет и хорош,добавление отсебятины портит атмосферу,так для меня было в резаках.

0
Real Slim Shady

Никто в них играть не будет, вспомните первые игры про Лару Крофт которые заремастерили, нужны ремейки а не ремастеры.

-12
Ely Maze

ремейки можно и испортить
лучше уж ремастеры с подтянутой графикой

0
0ncnjqybr

GoW современней, чем та древняя трилогия и играются лучше. Это как Quake 4 и старый Wolfenstein 90-х. Квака даже сейчас проходится с кайфом, Вульф давно стал музейным экспонатом.

-1
Real Slim Shady Ely Maze

как можно подтянуть старый геймплей который изжил себя уже?

-2
Real Slim Shady 0ncnjqybr

ну тут уже троллинг, как старые игры которые выходили 20 лет назад, будут лучше проходится чем последний GoW, Рагнарёк.

-1
0ncnjqybr Real Slim Shady

Причем здесь рагнарек, сравниваем старые говы и старые лары. В говы даже сейчас можно играть, лары же вообще неиграбельны.

0