Джефф Грабб: ремастеры God of War представят на годовщину серии в марте

Инсайдер Джефф Грабб сообщил, что сборник ремастеров игр God of War будет анонсирован в марте, ко дню годовщины серии. Эта информация появилась на фоне слухов от других журналистов и инсайдеров, но точных дат ни анонса, ни релиза до сих пор не было.

Серия God of War, разработанная студией SIE Santa Monica, дебютировала в 2005 году на PlayStation 2.

Игра погружает игроков в мир греческой мифологии, где главный герой, спартанский воин Кратос, стремится уничтожить бога войны Ареса, чтобы вернуть себе прощение олимпийских богов.