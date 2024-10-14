Геймдизайнер God of War пожаловался на депрессию и опроверг слухи о сборнике ремастеров классических частей

В последнее время в сети активно циркулируют слухи о возможном переиздании классических частей культовой серии слэшеров God of War. О сборнике ремастеров сообщили сразу два авторитетных инсайдера, сославшись на собственные внутренние источники в Sony. Несмотря на любовь японского гиганта к обновлению старых игр, похоже, для God of War ничего подобного не готовится. По крайней мере, так утверждает в своих сообщениях геймдизайнер Кори Барлог, работавший над всеми играми серии, включая переосмысление 2018 года.
Обычно разработчик игнорирует слухи о франшизе God of War и не комментирует утечки, однако инсайды о сборнике ремастеров заставили его изменить привычный подход. Дело в том, что Кори Барлог опубликовал на своей личной странице скриншот музыкальной композиции, в названии которой было слово "Remastered". Пользователи посчитали, что таким образом автор завуалированно подтвердил слухи, но оказалось, что всё наоборот.
После публикации Барлог призвал геймеров остудить свои ожидания и не строить лишних догадок. Он отметил, что его пост никак не связан со слухами. На самом деле, геймдизайнер страдает от бессонницы и депрессии, с которыми он борется с помощью прослушивания музыки. Название трека было лишь совпадением, и поэтому он поспешил опровергнуть любые спекуляции о возможном обновлении классических God of War.
Несмотря на слова разработчика, сборник God of War всё же может выйти, но, возможно, в рамках программы обратной совместимости, когда старые игры переносятся на PS4 и PS5 с минимальными улучшениями.
Что действительно многие бы купили и поиграли, то не выпустят. Сложно и боа бла бла. Зато Horison не нужны перевыпустили
Я люблю хору
Естественно, им же придётся вырезать все титьки и жёсткость, ибо теперь это игра для детишек потому что сони так решила
охладите траханье)
Я рассмотрю его пользу
Если вникнуть в текст то Барлог опроверг не то что ремастеры не выйдут/не разрабатываются, а то что на его личной странице слово Remstered в названии муз.композиции(струю музыку часто ремастируют-тут нет ничего странного) ни на что не намекает...
Поэтому все же надеемся, что они выйдут на пк)