Геймдизайнер God of War пожаловался на депрессию и опроверг слухи о сборнике ремастеров классических частей

В последнее время в сети активно циркулируют слухи о возможном переиздании классических частей культовой серии слэшеров God of War. О сборнике ремастеров сообщили сразу два авторитетных инсайдера, сославшись на собственные внутренние источники в Sony. Несмотря на любовь японского гиганта к обновлению старых игр, похоже, для God of War ничего подобного не готовится. По крайней мере, так утверждает в своих сообщениях геймдизайнер Кори Барлог, работавший над всеми играми серии, включая переосмысление 2018 года.

Обычно разработчик игнорирует слухи о франшизе God of War и не комментирует утечки, однако инсайды о сборнике ремастеров заставили его изменить привычный подход. Дело в том, что Кори Барлог опубликовал на своей личной странице скриншот музыкальной композиции, в названии которой было слово "Remastered". Пользователи посчитали, что таким образом автор завуалированно подтвердил слухи, но оказалось, что всё наоборот.

После публикации Барлог призвал геймеров остудить свои ожидания и не строить лишних догадок. Он отметил, что его пост никак не связан со слухами. На самом деле, геймдизайнер страдает от бессонницы и депрессии, с которыми он борется с помощью прослушивания музыки. Название трека было лишь совпадением, и поэтому он поспешил опровергнуть любые спекуляции о возможном обновлении классических God of War.

Несмотря на слова разработчика, сборник God of War всё же может выйти, но, возможно, в рамках программы обратной совместимости, когда старые игры переносятся на PS4 и PS5 с минимальными улучшениями.