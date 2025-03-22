Компания Santa Monica выпустила специальный трейлер в честь 20-летия God of War

22 марта 2005 года на PlayStation 2 вышла первая часть саги God of War. С тех пор было выпущено в общей сложности 10 игр серии, включая мобильную версию и текстовую игру для Facebook. В честь круглой годовщины Santa Monica Studios и PlayStation подготовили специальный трейлер, посвященный культовой серии. Трейлер называется «дань уважения Кратосу».

Видео, представленное выше, посвящено истории Кратоса и его становлению как главного героя игр серии God of War. По сути, это срез приключений «Духа Спарты» во всех частях культовой серии. Поэтому в нем можно увидеть сцены как из греческих, так и из норвежских саг.специальный ролик, посвященный культовой серии.

Многие консоли в свое время получили отличные прощальные игры, которые должны были стать настоящим opus magnum (или magnum opus, если хотите) данного железа и окончательной демонстрацией возможностей той или иной технологии. Одной из таких игр, несомненно, стала God of War, которая не только выглядела настолько хорошо, что в это невозможно было поверить, но и имела абсолютно захватывающий сюжет и геймплей.

Большой успех принес Santa Monica Studios международную славу и создал один из крупнейших брендов в истории электронных игр для PlayStation. На сегодняшний день серия God of War разошлась тиражом более 65 миллионов копий, а из 8 канонических релизов только 2 имели рейтинг ниже 90 % - это Ghost of Sparta (86 %) и Ascension (80 %).

И хотя Sony отмечает 20-летие серии God of War, фанаты, ждущие ремастеров старых частей серии или совершенно новых игр, пока остаются без них. В студии Santa Monica подтвердили, что в рамках празднования круглой годовщины не планируется никаких анонсов новых проектов.