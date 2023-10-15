Mechanics VoiceOver показала катсцены, где Кратос и Арес выясняют отношения ©

Студия Mechanics VoiceOver выкатила новый ролик, посвящённый локализации God of War. В нём продемонстрированы последние часы игры и битва с Аресом, которую Кратос успешно выигрывает.

Как пишут сами Механики "для God of War (2005) на данный момент сведен звук для всех катсцен, осталось дописать и свести геймплей, коего немного, а значит, мы вскоре начнем тестирование русификатора"

Так же поделились новостями относительно локализации The Callisto Protocol и Hi-Fi RUSH, которые тоже на финальной стадии производства!