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об игре
God of War 22.03.2005
8.9 422 оценки

Mechanics VoiceOver показала катсцены, где Кратос и Арес выясняют отношения

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Алекс470
Новости

Студия Mechanics VoiceOver выкатила новый ролик, посвящённый локализации God of War. В нём продемонстрированы последние часы игры и битва с Аресом, которую Кратос успешно выигрывает.

Как пишут сами Механики "для God of War (2005) на данный момент сведен звук для всех катсцен, осталось дописать и свести геймплей, коего немного, а значит, мы вскоре начнем тестирование русификатора"

Так же поделились новостями относительно локализации The Callisto Protocol и Hi-Fi RUSH, которые тоже на финальной стадии производства!

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Pop Egor90

Это ИИ или актёры?

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SEV DRAKE

актеры, есть записи на ютуб канале у них.

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