Mechanics VoiceOver показала катсцены, где Кратос и Арес выясняют отношения

Студия Mechanics VoiceOver выкатила новый ролик, посвящённый локализации God of War. В нём продемонстрированы последние часы игры и битва с Аресом, которую Кратос успешно выигрывает.
Как пишут сами Механики "для God of War (2005) на данный момент сведен звук для всех катсцен, осталось дописать и свести геймплей, коего немного, а значит, мы вскоре начнем тестирование русификатора"
Так же поделились новостями относительно локализации The Callisto Protocol и Hi-Fi RUSH, которые тоже на финальной стадии производства!
Это ИИ или актёры?
актеры, есть записи на ютуб канале у них.