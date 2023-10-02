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об игре
God of War 22.03.2005
9 417 оценок

Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса русской озвучки God of War

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Алекс470

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализацией игр, опубликовала новое видео на своём канале. Там вы услышите и Зевса, в исполнении Владимира Антоника и Оракулов, которых сыграли Наталья Казначеева и Вероника Саркисова, а так же в ролике прозвучали Денис Строев, Марина Бакина, Андрей Бархударов, Андрей Вальц и Инна Королёва.

Mechanics VoiceOver также сообщили, что были озвучены все кат-сцены и осталось записать только второстепенных персонажей, внутри игры. Также они написали, что выход русификатора точно состоится в этом году, но точной даты пока не сказали.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
bysaturn

Сисяндрами завлекают. Только смысл в озвучке? Версию для плойки модифицировать?

3
tvorog8088

Логику консольного старья озвучки понять сложно нам.

Не в ту сторону ты цапу крутишь дядя Вова.

0
Josuke_4444

Голос Кратоса такой себе

0
Viking90

Круто! Ждем!

0
AlexSemPul

круто. буду ждать

0
Eliaxi

Вот же игры крутые делали, без сра**ой повестки

-2