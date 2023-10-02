Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса русской озвучки God of War

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализацией игр, опубликовала новое видео на своём канале. Там вы услышите и Зевса, в исполнении Владимира Антоника и Оракулов, которых сыграли Наталья Казначеева и Вероника Саркисова, а так же в ролике прозвучали Денис Строев, Марина Бакина, Андрей Бархударов, Андрей Вальц и Инна Королёва.
Mechanics VoiceOver также сообщили, что были озвучены все кат-сцены и осталось записать только второстепенных персонажей, внутри игры. Также они написали, что выход русификатора точно состоится в этом году, но точной даты пока не сказали.
Сисяндрами завлекают. Только смысл в озвучке? Версию для плойки модифицировать?
Логику консольного старья озвучки понять сложно нам.
Не в ту сторону ты цапу крутишь дядя Вова.
Голос Кратоса такой себе
Круто! Ждем!
круто. буду ждать
Вот же игры крутые делали, без сра**ой повестки