Mechanics VoiceOver продемонстрировали новые голоса русской озвучки God of War ©

Студия Mechanics VoiceOver, которая занимается локализацией игр, опубликовала новое видео на своём канале. Там вы услышите и Зевса, в исполнении Владимира Антоника и Оракулов, которых сыграли Наталья Казначеева и Вероника Саркисова, а так же в ролике прозвучали Денис Строев, Марина Бакина, Андрей Бархударов, Андрей Вальц и Инна Королёва.

Mechanics VoiceOver также сообщили, что были озвучены все кат-сцены и осталось записать только второстепенных персонажей, внутри игры. Также они написали, что выход русификатора точно состоится в этом году, но точной даты пока не сказали.