Mechanics VoiceOver работает над русской озвучкой для God of War 2005 года ©

Команда переводчиков Mechanics VoiceOver сообщила на странице своего сообщества в социальной сети о работе над русской озвучкой самого первого God of War 2005 года. Речь о самой первой части приключений жестокого спартанца, который когда-то был на службе у богов Олимпа.

Авторы показали первый ролик с примером озвучки, в котором можно увидеть как записывалась одна из ключевых женских ролей в игре, а именно Афина, которая в данной части являлась наставницей нашего целеустремленного спартанского командира, решившего убить бога.

Голос нашей богине мудрости подарила непревзойденная Анна Киселёва, известная вам по огромному количеству ролей, среди которых: Алая Ведьма и Эм-Джей из КВМ, Багз из всеми любимой Матрицы: Воскрешение, Афина (ВНЕЗАПНО!) из Immortals: Fenyx Rising и Кассандра из Assassin's Creed: Odyssey.