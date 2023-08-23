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об игре
God of War 22.03.2005
8.9 409 оценок

Mechanics VoiceOver работает над русской озвучкой для God of War 2005 года

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butcher69
Новости

Команда переводчиков Mechanics VoiceOver сообщила на странице своего сообщества в социальной сети о работе над русской озвучкой самого первого God of War 2005 года. Речь о самой первой части приключений жестокого спартанца, который когда-то был на службе у богов Олимпа.

Авторы показали первый ролик с примером озвучки, в котором можно увидеть как записывалась одна из ключевых женских ролей в игре, а именно Афина, которая в данной части являлась наставницей нашего целеустремленного спартанского командира, решившего убить бога.

Голос нашей богине мудрости подарила непревзойденная Анна Киселёва, известная вам по огромному количеству ролей, среди которых: Алая Ведьма и Эм-Джей из КВМ, Багз из всеми любимой Матрицы: Воскрешение, Афина (ВНЕЗАПНО!) из Immortals: Fenyx Rising и Кассандра из Assassin's Creed: Odyssey.
0
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Ely Maze

Лично я надеюсь что когда нибудь выпустят озвучку к игре Castlevania Lords Of Shadow 2

3
DavieDzhons

С этим согласен! А ещё лучше сделают продолжение!

0
Omnia Smirnow

Когда они закончат хотя бы одну озвучку из всех анонсированных!?

1
Madiark

Переводят и озвучивают то что озвучили по сто раз, но вот те игры где критический необходима русская озвучка из за отсутствия субтитров, к примеру Spider man web of shadow или ultimate spider man они не озвучивают

0
Leshugan

Только все срать хотели на те игры что ты назвал. А God Of War это культовая игра на многие года.

0
Madiark Leshugan

God of war уже озвучили

-1
DavieDzhons Madiark

Ты слышал эту озвучку умник!

1