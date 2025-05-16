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God of War (2005) 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 542 оценки

Мы не забыли! Фанаты все еще хотят увидеть классическую God of War на PlayStation 5

Gruz_ Gruz_

На этой неделе состоялось празднование юбилея франшизы God of War. И вот спустя 20 лет после появления первой God of War фанаты просят Sony сделать ремастер классических игр. Поначалу все ожидали специального анонса к 20-летию God of War, но студия Santa Monica заранее предупредила, что никаких анонсов на мероприятии не планируется.

Тем не менее, на страницах социальных сетей многие геймеры стали просить о выпуске ремастера греческой саги God of War с современными улучшениями: «ремастер оригинальной саги - это было бы здорово», - сказал один из фанатов, подчеркнув, что сейчас идеальное время для подобного анонса.

На форуме ResetEra также критикуют за отсутствие сборника игр на PS5: «Странно праздновать 20-летие, не дав фанатам возможности поиграть во все на текущей консоли», - посетовал другой пользователь на PlayStation в комментариях на YouTube.

А пока фанатам остается лишь сдерживать свои ожидания и получать удовольствие от игр, которые доступны по обратной совместимости или в каталоге PS Plus, в ожидании новостей о будущем франшизы. Будет ли новая игра в ближайшее время? По слухам, да. Будет ли выпущен сборник? Если верить другим слухам, то да. Единственное, что остается, - это ждать!

18
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Рикочико

Парадоксально конечно, то что поколение PS3-PS4 до сих пор кормит Сони и индустрию в целом.

13
ConciseYu

на комп все части до одной, включая хд порты с пс3

7
hpi

Губу раскатал.

4
My life is a game

да, было бы круто!

6
ConciseYu My life is a game

это получается 1 и 2 HD, 3 ремастер, Ascension и две HD части, сортированные с псп на ПС3

K.I.R.I.E.S.H.K.A

Они лучше сделают ремастер ремастера the last of us 2

4
ZAUSA
Мы не забыли! Фанаты все еще хотят увидеть классическую God of War на PlayStation 5

Но о вас забыли.

3
Aaro Niro

Сони вас услышали и дают вам еще один скин для God of War: Ragnarok.

3
Maha4kalinec

и на ПК

2
kotasha

У них другие планы вообще были, тупо онлайн игры, но потом глянув как тонет конкорд они отменили другие игры по такому типо, а значит новый игорь не скоро будет.

lowkek

Про Гирзы тоже слухи о сборнике были, а по итогу просто порт старого ремастера первой части на все основные платформы. Если Бога Войны и переиздадут, то не удивлюсь, что Сони тоже обойдутся одной частью за 40-50 баксов. Это ж прям золотая жила для заработка.

WerGC

лучше двойку

Gridon

будто своих дел у разрабов нет, кроме как полировать древности по сотому разу. Праздник не повод клянчить ремастеры всего и вся, тем более, когда обратка и подписки существуют. Новые игры на подходе, а кому-то всё прошлогодний снег милее свежих булочек. Уймитесь уже со своими хотелками из каменного века.