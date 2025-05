Мы не забыли! Фанаты все еще хотят увидеть классическую God of War на PlayStation 5

На этой неделе состоялось празднование юбилея франшизы God of War. И вот спустя 20 лет после появления первой God of War фанаты просят Sony сделать ремастер классических игр. Поначалу все ожидали специального анонса к 20-летию God of War, но студия Santa Monica заранее предупредила, что никаких анонсов на мероприятии не планируется.

Тем не менее, на страницах социальных сетей многие геймеры стали просить о выпуске ремастера греческой саги God of War с современными улучшениями: «ремастер оригинальной саги - это было бы здорово», - сказал один из фанатов, подчеркнув, что сейчас идеальное время для подобного анонса.

На форуме ResetEra также критикуют за отсутствие сборника игр на PS5: «Странно праздновать 20-летие, не дав фанатам возможности поиграть во все на текущей консоли», - посетовал другой пользователь на PlayStation в комментариях на YouTube.

А пока фанатам остается лишь сдерживать свои ожидания и получать удовольствие от игр, которые доступны по обратной совместимости или в каталоге PS Plus, в ожидании новостей о будущем франшизы. Будет ли новая игра в ближайшее время? По слухам, да. Будет ли выпущен сборник? Если верить другим слухам, то да. Единственное, что остается, - это ждать!