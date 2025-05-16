Мы не забыли! Фанаты все еще хотят увидеть классическую God of War на PlayStation 5

На этой неделе состоялось празднование юбилея франшизы God of War. И вот спустя 20 лет после появления первой God of War фанаты просят Sony сделать ремастер классических игр. Поначалу все ожидали специального анонса к 20-летию God of War, но студия Santa Monica заранее предупредила, что никаких анонсов на мероприятии не планируется.
Тем не менее, на страницах социальных сетей многие геймеры стали просить о выпуске ремастера греческой саги God of War с современными улучшениями: «ремастер оригинальной саги - это было бы здорово», - сказал один из фанатов, подчеркнув, что сейчас идеальное время для подобного анонса.
На форуме ResetEra также критикуют за отсутствие сборника игр на PS5: «Странно праздновать 20-летие, не дав фанатам возможности поиграть во все на текущей консоли», - посетовал другой пользователь на PlayStation в комментариях на YouTube.
А пока фанатам остается лишь сдерживать свои ожидания и получать удовольствие от игр, которые доступны по обратной совместимости или в каталоге PS Plus, в ожидании новостей о будущем франшизы. Будет ли новая игра в ближайшее время? По слухам, да. Будет ли выпущен сборник? Если верить другим слухам, то да. Единственное, что остается, - это ждать!
Парадоксально конечно, то что поколение PS3-PS4 до сих пор кормит Сони и индустрию в целом.
на комп все части до одной, включая хд порты с пс3
Губу раскатал.
да, было бы круто!
это получается 1 и 2 HD, 3 ремастер, Ascension и две HD части, сортированные с псп на ПС3
Они лучше сделают ремастер ремастера the last of us 2
Но о вас забыли.
Сони вас услышали и дают вам еще один скин для God of War: Ragnarok.
и на ПК
У них другие планы вообще были, тупо онлайн игры, но потом глянув как тонет конкорд они отменили другие игры по такому типо, а значит новый игорь не скоро будет.
Про Гирзы тоже слухи о сборнике были, а по итогу просто порт старого ремастера первой части на все основные платформы. Если Бога Войны и переиздадут, то не удивлюсь, что Сони тоже обойдутся одной частью за 40-50 баксов. Это ж прям золотая жила для заработка.
лучше двойку
будто своих дел у разрабов нет, кроме как полировать древности по сотому разу. Праздник не повод клянчить ремастеры всего и вся, тем более, когда обратка и подписки существуют. Новые игры на подходе, а кому-то всё прошлогодний снег милее свежих булочек. Уймитесь уже со своими хотелками из каменного века.