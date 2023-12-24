По словам инсайдера, в производстве находится сборник ремастеров оригинальной трилогии God of War

God of War существует уже почти два десятилетия. Дебютировав на PS2 в 2005 году, эта серия продолжает развиваться, вращаясь вокруг истории Кратоса и его союзников.

God of War Ragnarok стала одной из самых продаваемых игр на PlayStation, и, похоже, Sony хочет выпустить еще больше контента по этой франшизе. Согласно утечке, ремастеры оригинальной трилогии уже находятся в разработке.

В последнем эпизоде подкаста Xbox Era Ник Бейкер, известный как Shpeshal Nick, указал на новую информацию из своих источников. В прошлом у него были промахи, но были и попадания, поэтому эта утечка стала еще более интересной.

Он сказал следующее:

Возможно, мы получим ремастеры трилогии God of War.

Инсайдер не смог подтвердить, будет ли трилогия переделана для нового "железа", но этой информации оказалось достаточно, чтобы вызвать ажиотаж среди поклонников старых игр.

В то время как God of War 3 была создана для PS3 и прекрасно состарилась спустя 13 лет, первые две игры могут показаться устаревшими по сегодняшним меркам. Поэтому ремастеры были бы идеальным вариантом для этих игр.

Поскольку инсайдер упоминает именно трилогию God of War, такие игры, как God of War Ascension и спин-оффы для PSP, возможно, не смогут перебраться на новое оборудование PlayStation.

Эта информация так интересна, потому что God of War выросла в десять раз после релиза 2018 года для PS4. У франшизы миллионы поклонников, которым еще предстоит познакомиться с историей Кратоса, поэтому ремастер станет для них интересным предложением. Вероятность появления этого сборника на ПК тоже довольно высока.

Ник Бейкер предположил, что трилогия может выйти уже в 2024 году. Однако, если они будут более амбициозными, чем простые ремастеры, то вероятен и релиз в 2025 году. В любом случае, анонс, похоже, не за горами.