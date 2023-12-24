По словам инсайдера, в производстве находится сборник ремастеров оригинальной трилогии God of War

God of War существует уже почти два десятилетия. Дебютировав на PS2 в 2005 году, эта серия продолжает развиваться, вращаясь вокруг истории Кратоса и его союзников.
God of War Ragnarok стала одной из самых продаваемых игр на PlayStation, и, похоже, Sony хочет выпустить еще больше контента по этой франшизе. Согласно утечке, ремастеры оригинальной трилогии уже находятся в разработке.
В последнем эпизоде подкаста Xbox Era Ник Бейкер, известный как Shpeshal Nick, указал на новую информацию из своих источников. В прошлом у него были промахи, но были и попадания, поэтому эта утечка стала еще более интересной.
Он сказал следующее:
Возможно, мы получим ремастеры трилогии God of War.
Инсайдер не смог подтвердить, будет ли трилогия переделана для нового "железа", но этой информации оказалось достаточно, чтобы вызвать ажиотаж среди поклонников старых игр.
В то время как God of War 3 была создана для PS3 и прекрасно состарилась спустя 13 лет, первые две игры могут показаться устаревшими по сегодняшним меркам. Поэтому ремастеры были бы идеальным вариантом для этих игр.
Поскольку инсайдер упоминает именно трилогию God of War, такие игры, как God of War Ascension и спин-оффы для PSP, возможно, не смогут перебраться на новое оборудование PlayStation.
Эта информация так интересна, потому что God of War выросла в десять раз после релиза 2018 года для PS4. У франшизы миллионы поклонников, которым еще предстоит познакомиться с историей Кратоса, поэтому ремастер станет для них интересным предложением. Вероятность появления этого сборника на ПК тоже довольно высока.
Ник Бейкер предположил, что трилогия может выйти уже в 2024 году. Однако, если они будут более амбициозными, чем простые ремастеры, то вероятен и релиз в 2025 году. В любом случае, анонс, похоже, не за горами.
Я бы за нормального кратоса поиграл.
Яб поиграл в старые. Без возни с эмулями
жиза
Раз в годик-два сажусь за третью плойку,чтоб переиграть в старые GoWы
Люблю на самой высокой сложности отхватывать от цербера :) Который перед Зевсом :)
Забыл уже когда играл в игры, но этот ремастер я бы прошёл на ПК.
Нынешний Кратос уже не тот
Верю. Надеюсь. Жду.
О, опять Ник Бейкер! С максимальной долей вероятности это значит, что никакого сборника ремастеров оригинальной трилогии God of War не существует. Просто этот недоинсайдер выдал очередной инфоповод, про который по традиции быстро забудут, как это было с ремастером и ПеКа-портом Bloodborne, а так же второй частью, которую якобы разрабатывают, анонсом PlayStation 5 Slim на презентации в конце августа и т.д.
Ремастер трилогии God of war я бы хотел даже больше чем God of war Ragnarok на пк.
жиза + спин оффы
О, на ПК. Это хорошо. Хотел не раз погамать. А то через эмуль черти что получалось.
А че там такого получилось? Проходил все части с ps2 и ps3 на эмуляторе в 4к.
проц какой у тебя
с ps2 проходил на Зеоне e5 2650 v2, с ps3 на r7 5700x.
все части, включая части с псп, которые и на пс3 выходили на ПК бы
Ремастер нах не нужны, сейчас уже пора ремейки пилить.
На PS3 выходил сборник всех пяти игр: God of War 1,2,3, Chains of Olympus и Ghost of Sparta. Потом на PS4 выпускали God of War 3. Нужно ремейк пилить хотя бы первых двух частей, чтобы хотя бы на уровне третей части было по уровню графики, а не просто порт уровня PS3 версии.
тем временем Bloodborne:
Ремастер нужен только с новой графикой на новом движке и с катценами на движке, иначе накой нужон обычный апскейл
ну, не. кучу раз проходил на пс2 и зызе, а потом взял с рук пс3 и прошёл оставшееся там. кто хотел - тот уже давно прошёл, а кто хотел, но не очень - в лучшем случае скачают с торрента, да и там же его обосрут. прям сплю и вижу, как зумерки будут писать кипятком от слэшеров времён палеозоя, а мамонты на поделия уровня GTA Trilogy и MGS Collection не очень и водятся. вот и получается, что эти "ремастеры" не нужны никому.
И нах кому нужны эти ремастеры, вроде игры они норм делают как многие утверждают во всяком случае, я думаю они с лёгкостью ремейк нормальный бы сделали.
На God of War 3 уже был ремастер на PS4 с 60 fps.
на GoW 1,2,Chains и Ghost of Sparta были ремастеры на ps4
Да были но не на PS4, а на PS3. И в них сейчас можно поиграть только на PS3, потому что обратной совместимости игр от PS3 на PS5 увы нету.
GoW Collection Remastered?
Хоть бы на пк, хоть бы на пк...
пора передернуть по классике
Нужны не ремастеры, а ремейки, ремастеры уже выходили на пс3 и виту, с удовольствием бы перепрошел с графоном, особенно вторую
Возможно и есть надежда, так как nixxes летом заявляли что будут и ремастировать классику.
Это было бы хорошо, найти сборники на PS3 за вменяемую цену и без всяких переписок на диске «хиты» оказалась проблемно.
Сейчас любая ps3 шьется за 10-20 минут.
Это понятно, мне нужен оригинальный диск в коллекцию.
Шикардос
Ремастеры получит только основная трилогия, или спин-оффы спортативок тоже завезут?
з.ы. Даже интересно, постельное "сражение" с Афродитой только отцензурируют, или полностью вырежут?
не должны чикать, игры с 18+ и сейчас выходят.
Спин-офф с портативок прекрасно на эмуле псп эмулируется. А почему постельные сцены должны цензурить?
Ну так времена же сейчас излишне тотали... толерантные. Плюс Сони в последние несколько лет резко стало клонить налево.
То есть куча ролевок с обнажëнкой, целый стим заваленый порно играми, а тут они сцену кекса в которой ничего и не видно должны вырезать?
- эта серия продолжает развиваться
скорее разваливаться:D
это у вас разваливается а у нас все нормально