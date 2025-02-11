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God of War (2005) 22.03.2005
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.9 517 оценок

По слухам, на ближайшей State of Play будет представлен сборник ремастеров первых трех частей God of War

butcher69
Новости

Слухи о ремастерах первых трех игр серии God of War активно циркулируют в сети. Согласно информации, полученной от пользователя Feeling-Examination6, эти игры могут быть анонсированы на State of Play в ближайшее время. Ожидается, что ремастеры выйдут в составе сборника уже в этом году.

Если слухи подтвердятся, фанатам будет интересно увидеть, насколько улучшенными будут ремастеры по сравнению с предыдущими версиями, выпущенными для PlayStation 3 и PlayStation 4. Ожидается, что графика и производительность будут значительно улучшены, учитывая мощность современных консолей.

Хотя информацию стоит воспринимать с осторожностью, учитывая прошлые точные предсказания данного пользователя, вероятность анонса выглядит вполне реальной.

13
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
BAZKIN

Да да, также как каждую презу Майков ждут ремастеры Гирзов

7
Punisher1

Точно

1
Punisher1

Первая Gears получила покадровый ремейк 3я God of war получила Remastered ленивый. Слухи о сборниках этих франшиз ходят с чистотой по несколько раз в месяц а gears уже 4й год . Посмотрим мало ли

0
kinoman and gamer

Gears of War: Ultimate Edition это ремастер а не римейк

https://en.wikipedia.org/wiki/Gears_of_War:_Ultimate_Edition

0
Пользователь ВКонтакте

На ПК скорее всего не завезут хоть и прошёл их на 3 соньке на дисках // Алексей Сафонов

0
ValeRossi

Что бы Сони делали без обратной совместимости PS5 даже не представляю. Молодцы конечно, продлили свою агонию. Надежды, что возьмутся за ум, никакой.

0
Енот Херсонский

Да да, охотно верим, а еще ремастеры трилогии унчартед))

0
kotasha

3 часть если что идёт по обратке, если графика будет другая то это уже будет ремейк а не ремастер.

0
Альбиберчери

! спасибо вкусняшка хрум хрум

-1
Нейтан Дрейк
0
maximfighter

прохожу сейчас рагнарек, реально крутая игра

-1