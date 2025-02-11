По слухам, на ближайшей State of Play будет представлен сборник ремастеров первых трех частей God of War

Слухи о ремастерах первых трех игр серии God of War активно циркулируют в сети. Согласно информации, полученной от пользователя Feeling-Examination6, эти игры могут быть анонсированы на State of Play в ближайшее время. Ожидается, что ремастеры выйдут в составе сборника уже в этом году.

Если слухи подтвердятся, фанатам будет интересно увидеть, насколько улучшенными будут ремастеры по сравнению с предыдущими версиями, выпущенными для PlayStation 3 и PlayStation 4. Ожидается, что графика и производительность будут значительно улучшены, учитывая мощность современных консолей.

Хотя информацию стоит воспринимать с осторожностью, учитывая прошлые точные предсказания данного пользователя, вероятность анонса выглядит вполне реальной.