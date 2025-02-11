По слухам, на ближайшей State of Play будет представлен сборник ремастеров первых трех частей God of War

Слухи о ремастерах первых трех игр серии God of War активно циркулируют в сети. Согласно информации, полученной от пользователя Feeling-Examination6, эти игры могут быть анонсированы на State of Play в ближайшее время. Ожидается, что ремастеры выйдут в составе сборника уже в этом году.
Если слухи подтвердятся, фанатам будет интересно увидеть, насколько улучшенными будут ремастеры по сравнению с предыдущими версиями, выпущенными для PlayStation 3 и PlayStation 4. Ожидается, что графика и производительность будут значительно улучшены, учитывая мощность современных консолей.
Хотя информацию стоит воспринимать с осторожностью, учитывая прошлые точные предсказания данного пользователя, вероятность анонса выглядит вполне реальной.
Да да, также как каждую презу Майков ждут ремастеры Гирзов
Точно
Первая Gears получила покадровый ремейк 3я God of war получила Remastered ленивый. Слухи о сборниках этих франшиз ходят с чистотой по несколько раз в месяц а gears уже 4й год . Посмотрим мало ли
Gears of War: Ultimate Edition это ремастер а не римейк
https://en.wikipedia.org/wiki/Gears_of_War:_Ultimate_Edition
На ПК скорее всего не завезут хоть и прошёл их на 3 соньке на дисках // Алексей Сафонов
Что бы Сони делали без обратной совместимости PS5 даже не представляю. Молодцы конечно, продлили свою агонию. Надежды, что возьмутся за ум, никакой.
Да да, охотно верим, а еще ремастеры трилогии унчартед))
3 часть если что идёт по обратке, если графика будет другая то это уже будет ремейк а не ремастер.
! спасибо вкусняшка хрум хрум
прохожу сейчас рагнарек, реально крутая игра