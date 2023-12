Santa Monica Studio отказалась комментировать слухи о сборнике ремастеров оригинальной трилогии God of War

Трилогия God of War, по слухам, скоро вернется. По данным инсайдера, работа над ремастерами/ремейками трилогии уже ведется, но Sony хранит молчание по этому поводу.

Во время недавнего интервью студия Santa Monica уклонилась от комментариев по этому вопросу, что еще больше подлило масла в огонь.

Недавно Game Breaker God пообщался с различными разработчиками из студии и расспросил их о подходе к God of War Ragnarok Valhalla. Пока что это DLC было принято невероятно хорошо, обеспечивая лучший контент, чем многие платные дополнения. Зрители YouTube поинтересовались, почему автор не хотел спрашивать разработчиков о ремейках для оригинальной трилогии. Он ответил:

Не было одобрено. Извините.

Хотя это ничего не подтверждает, фанаты предполагают, что в отказе Santa Monica Studio отвечать на этот вопрос есть нечто большее.

В последнем DLC для God of War Ragnarok Valhalla есть много отсылок к оригинальной трилогии. Сложив два и два вместе, фанаты считают, что студия избегает этого вопроса, чтобы сохранить в тайне предполагаемый проект ремейка/ремастера.

В 2022 году разработчики заявили, что никаких DLC для God of War Ragnarok не планируется. Спустя год было бесплатно выпущено отличное дополнение к игре, так что нельзя винить фанатов в подозрениях.

Впрочем, возможно, Santa Monica Studio ничего не скрывала и просто предпочла не раскрывать тему своей последней работы для вопросов и ответов.

The Last of Us Part 2 - самая новая игра, получившая ремастер от PlayStation, которая вскоре появится с минимальными визуальными улучшениями. По сравнению с этой игрой, обновленная версия греческой саги о Кратосе была бы гораздо более существенной, поскольку эти игры более старые и не имеют родных портов на PS4 или PS5.