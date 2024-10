Слух: Классические God of War для PS2 вскоре могут появиться в подписке PS Plus

Судя по всему, PlayStation готовятся перевыпусить классические игры серии God of War времен PS2 на PS5 в рамках подписки PS Plus. Как заметили на Reddit, недавно Sony обновила вкладку PlayStation Plus на PS5, чтобы упростить навигацию по разделам PS Plus. Среди изменений - разделение классических игр PS Plus на разные категории в зависимости от платформы.

Для каждой платформы предусмотрены свои иконки с изображением персонажей из одной из поддерживаемых игр. Так, в разделе PS2 есть иконка Кратоса греческой эпохи, что довольно странно, поскольку в PS Plus нет ни одной из игр God of War для PS2. Подобная ситуация была и с Dino Crisis, сначала изменилась иконка с главной героиней игры, а уже в октябре игра пополнила каталог классики.

Возможно, что это просто ошибка или недосмотр, но вряд ли. Вопрос заключается не в том, будет ли это свидетельствовать о выходе на PS5 и PS Plus Premium игр God of War эпохи PS2, а в том, какие именно это будут игры. Для PS2 существует всего две игры God of War: первая God of War и God of War 2. Предположительно, их добавят вместе, но возможно, что сначала появится какая-то одна, вероятнее всего, первая часть. В любом случае, Sony что-то задумала с безбородым, злым Кратосом, и это касается и PS Plus Premium.

На данный момент ни Santa Monica Studios, ни PlayStation не дали никаких комментариев относительно этой утечки.

Напомним, ранее инсайдер сообщил, что в разработке находятся ремастеры греческой саги God of War, а сам Кори Барлог как-то неоднозначно отозвался относительно данных слухов, возможно, из-за того, что к выпуску готовятся не ремастеры, а эмулированные версии для каталога PS Plus Deluxe.