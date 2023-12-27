Утечка данных о PlayStation говорит о том, что ремастеры продаются невероятно хорошо

Недавно утечка данных Insomniac уже раскрыла многое о планах PlayStation, включая первые детали Marvel's Wolverine и многое другое.

Один из новых слайдов из утечки показывает, что ремастеры игр от внутренних студий PlayStation пользуются большим спросом и продаются гораздо лучше, чем ожидалось изначально.

Как поделился пользователь Twitter FunkyClam, слайд показывает, что большинство ремастированных изданий в значительной степени опираются на ранних последователей, которые предпочитают покупать игры по полной розничной цене. Это напрямую выгодно PlayStation, так как такие покупатели не ждут скидок или обзоров. Скорее всего, привлекательность возвращения ностальгической классики является достаточной, чтобы склонить их к покупке.

Аналогичная тенденция не наблюдается в отношении более новых игр. Хотя такая игра, как Marvel's Spider-Man 2 показала отличные продажи в день выхода, предыдущие данные говорят о том, что наибольший рост продаж у игр происходит после введения нескольких скидок.

Ремастеры — не новая тенденция, но они становятся все более популярными с восьмого поколения консолей. С тех пор как PS4 и Xbox One вышли на рынок без обратной совместимости, потребители привыкли покупать игры со старого оборудования заново.

Sony, в частности, преуспела в этом, поскольку PS3 крайне сложно эмулировать.

На графике также упоминаются игры с названиями "Игра 4" и "Игра 5". Скорее всего, это игры от сторонних разработчиков, но они демонстрируют схожие результаты.

Это дает нам достаточно информации, чтобы понять, почему Sony выпускает так много ремастированных игр. Похоже, что Naughty Dog - самая крупная внутренняя студия, на которую повлияло это решение, сосредоточившаяся на выпуске ремастеров и римейков.

Не так давно появились слухи, что Sony работает над ремастерами трилогии God of War для новых консолей PlayStation. Поэтому эти ремастеры, скорее всего, будут продаваться как горячие пирожки, если их удастся воплотить в жизнь.

Поскольку AAA-игры становятся все более сложными для издателей и разработчиков, поклонникам стоит ожидать новых ремастеров. Студиям не только проще выпускать такие проекты, но и в большинстве случаев они гарантированно будут успешными.

Что касается PlayStation, то у производителя консолей в запасе есть множество игр, которые можно пересмотреть. Такие игры, как Sly Cooper, Jak and Daxter, Motorstorm и другие, — одни из немногих IP, которые не получали новых версий уже много лет.

Фанаты также проявили большой интерес к Bloodborne, что дает PlayStation множество возможностей для ремастеринга игр, чтобы воспользоваться этим спросом.