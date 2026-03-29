Знаменитая внешность Кратоса появилась из-за случайности при создании God of War

Одна из самых узнаваемых деталей образа Кратоса — его бледная кожа, покрытая пеплом. Однако, как оказалось, эта особенность героя серии God of War появилась почти случайно во время ранней разработки игры.

Бывший ведущий художник окружения Стинг Асмуссен рассказал, что на первых этапах концепт-арты персонажа создавались на обычной белой бумаге. На одном из таких рисунков кожа Кратоса ещё не была проработана, поэтому персонаж выглядел полностью белым. Когда изображение увидел режиссёр игры Дэвид Джаффе, ему понравился контрастный образ, и идея закрепилась в дизайне героя.

Разработчики решили сохранить эту визуальную особенность и объяснили её в истории персонажа — кожа Кратоса покрыта пеплом его семьи. Такой внешний вид помог герою выделяться на фоне окружения и сцен сражений, особенно учитывая, что в первой игре активно использовались светлые мраморные поверхности и яркий контраст с кровью и разрушениями.

В итоге случайная деталь из раннего концепт-арта стала одной из самых узнаваемых черт персонажа и важной частью его образа в серии God of War.