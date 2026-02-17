Фанат воссоздал часть игры God of War 2 на Unreal Engine 5

YouTube-канал «EnzoElRich YT» выпустил видео, демонстрирующее его фанатский ремейк God of War 2 на Unreal Engine 5. Этот ролик даёт представление о том, как мог бы выглядеть верный ремастер/ремейк этой игры на UE5.

Что особенно круто — в этом ремейке реализованы полноценные игровые механики и кат-сцены. В нём даже есть меню и графические настройки. Более того, судя по всему, поддерживаются DLSS 4 и Multi-Frame Gen.

Иными словами, речь идёт о полностью играбельной демо-версии этого фанатского ремейка. Это не просто демонстрация карты. Проект воссоздаёт один из ранних этапов игры. В нём есть новые кат-сцены, а также возможность сражаться с врагами.

Если вы не знали, Sony анонсировала официальную Remake Trilogy классических игр God of War. Эти ремейки будут выглядеть лучше, чем то, что мы видим здесь. Поэтому не стоит думать, что именно так будет выглядеть предстоящая God of War Remake Trilogy. Всё-таки это фанатский проект. И для проекта, созданного одним человеком, он выглядит отлично.

Хотя это полностью играбельная демо-версия фанатского ремейка, EnzoElRich YT не выпустил её в открытый доступ. К сожалению, вы не сможете запустить её на своём ПК и опробовать самостоятельно. Это печально, но я полностью понимаю, почему YouTuber не стал её публиковать. Sony немедленно отправила бы DMCA-жалобу на его канал.