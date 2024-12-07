Консоль Playstation 3 едва не провалилась из-за God of War 2

По словам Дэвида Уилсона, сотрудника отдела по связям с общественностью компании Sony, первое появление PlayStation 3 было сопряжено с трудностями. По его словам, консоль с самого начала испытывала трудности из-за таких проблем, как высокая цена, задержка с запуском и неудачная презентация консоли на выставке E3 в 2005 году.

Вдобавок, продолжающийся успех PlayStation 2 лишь осложнил ситуацию. В интервью Games Industry Уилсон сказал, что такие игры, как God of War 2, вышедшие для PS2, по качеству графики были сравнимы с играми, которые выходили на PS3.

Мы тогда как раз выпустили God of War 2 на PS2, и она выглядела потрясающе. Я подумал: «Боже мой, мы пытаемся продвигать эту сверхдорогую консоль вперед нашей существующей консоли, у которой была уже огромная база пользователей и игры на которой выглядели просто невероятно».

Несмотря на первоначальные трудности, PlayStation 3 все-таки смогла завоевать популярность. В своем интервью Уилсон назвал жизненный цикл консоли «игрой из двух половин», говоря о том, что успех был достигнут на втором отрезке ее жизненного пути, когда стали появляться важные IP.