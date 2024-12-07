Консоль Playstation 3 едва не провалилась из-за God of War 2

По словам Дэвида Уилсона, сотрудника отдела по связям с общественностью компании Sony, первое появление PlayStation 3 было сопряжено с трудностями. По его словам, консоль с самого начала испытывала трудности из-за таких проблем, как высокая цена, задержка с запуском и неудачная презентация консоли на выставке E3 в 2005 году.
Вдобавок, продолжающийся успех PlayStation 2 лишь осложнил ситуацию. В интервью Games Industry Уилсон сказал, что такие игры, как God of War 2, вышедшие для PS2, по качеству графики были сравнимы с играми, которые выходили на PS3.
Мы тогда как раз выпустили God of War 2 на PS2, и она выглядела потрясающе. Я подумал: «Боже мой, мы пытаемся продвигать эту сверхдорогую консоль вперед нашей существующей консоли, у которой была уже огромная база пользователей и игры на которой выглядели просто невероятно».
Несмотря на первоначальные трудности, PlayStation 3 все-таки смогла завоевать популярность. В своем интервью Уилсон назвал жизненный цикл консоли «игрой из двух половин», говоря о том, что успех был достигнут на втором отрезке ее жизненного пути, когда стали появляться важные IP.
Надо было просто не ПС3 делать,а ПС2 Про,за ценник х1.5 и как раз под новый эксклюзив.Ну тупые были,научились со временем как купон стричь.
Так они сделали ценник х2 по сравнению с ПС2. Так что ничего не тупые, просто тогда не особо схавали по началу, пришлось потом скидывать цену. Все циклично
Ну вот к чему это?
к бонусам брат, к бонусам
God of War 2 лучшая из частей!!!!!!
новости из воздуха
На ps3 была ток трилогия Uncharted и первая TLoU, лично для меня, остальное хорошо игралось на 360-ом.
in famous, kill zone, ну да ну да пошли мы нафиг.
МГС4. Yakuza 3,4,5 не было на бокс.
резистанс 1-3
Я ничего не понял, вы наняли ChatGPT (T9) что бы оно посты писало?