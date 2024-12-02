Эмулятор shadPS4 достиг огромного прогресса в еще одном эксклюзиве от Sony - God of War 3 Remastered

Создатели эмулятора shadPS4 и заинтересованные пользователи продолжают дорабатывать его с огромной скоростью: стало известно о том, что эмулятор достиг огромного прогресса в еще одном эксклюзиве от Sony - God of War 3 Remastered.
В конце октября эмулятор научился запускать игру до заставки, а теперь, всего спустя пять недель, один из пользователей продемонстрировал то, что разработчикам удалось достичь значительного прогресса в эмуляции игры: теперь отображается почти вся графика при 50-60 FPS, однако есть некоторые проблемы с анимациями в игре.
Любопытно, что PS3-версия игры, при работе через эмулятор RPCS3 до сих пор требует крайне мощный CPU - есть вероятность, что уже в скором времени ремастер с PS4 будет работать даже лучше, чем версия предыдущего поколения, позволив большинству игроков познакомиться с игрой в лучшем качестве и при более демократичных требованиях к железу.
Жду The Order 1886. надеюсь с комфортом поиграю на I7 2600K.
че там ждать то, пройди на ютубе, геймплей в игре кал!
Поддерживаю.
Сменил бы уже своего динозавра на что-то современное.
Ну, жди. Бладборн смотрю уже прошел?
Бладборн не мое. Я не любитель Dark Souls.
Вот бы ещё last guardian, shadof of the coloses // Роман Чудинов
Попахивает пока фейком, чел ни сборки ShadPS4 не написал, в начале запуск интерфейса ShadPS4 не показал, а интерфейс компиляции шейдеров похож на Rpcs3.
P.S. лучше подождать тестов от других каналов.
Видос фейк склейка с Rpcs3, есть билд Shadps4 с хаком для GoW 3, и то есть видео 3х дневной давности, там нету текстур
Так это фейк,это эмулятор пс3.В некоторых местах видно как идет компиляция шейдеров как на RPCS3.
Ну только дурак в это поверил-бы , ибо не было показано ни окна эмулятора, ни процесса запуска, ни рабочего стола, ни настроек, НИ Х.... яяя , и вообще ощущается , словно этот ролик уже где-то видел(словно взяли тупо старую запись)... и за такие фейковые(не проверенные) новости, нужно наказывать дуриков, которые гоняются за очками -_- увы нет жалобы на ФЕЙК новость , но есть про источник, а точней если он отсутствует.
Я попытался выпросить у этого чела ссылку на сборку в github, он мне скинул свой гайд настройки, тут да явно видно что Rpcs3, фейк ради просмотров.
Те "дураки" что верят, прошли питермена 2 от начала до конца на пк
Ну вообще-то ЧП2(марвел) порт вполне играбелен и его (как минимум) можно запустить на ПК, т.ч. тут сравнение не уместно это(опять-же без фактов).
Пусть попробуют справиться с Ascension // Илья Афанасьев
Ascension нету на PS4 // Сплинтер Нэйтан
Перепутал 🙄 // Илья Афанасьев
Наконец-то! На рпцс3 невозможно в него играть, звуковые-текстурные глитчи на каждом шагу.
Пробовал я на эмуляторе - такая же фигня как у тебя. Я вот думаю PS3 взять б/у шную под это дело
Конфиг компа скинь! Мой можешь в профиле глянуть.
https://www.playground.ru/god_of_war_3/news/novyj_patch_dlya_rpcs3_versii_god_of_war_3_seryozno_povyshaet_proizvoditelnost-1073371#19930171
Вот мои настройки еще на старой конфе. 60 фпс и не одного бага или вылета.
I5 10400, rtx2060, 16ram, hdd на тот момент. Патчи накатывал, разные настройки пробовал, в гугле не забанен.
И играть в мыло с невероятно долгими загрузками?60фпс будет? Играть можно только в ремастер
https://rutube.ru/video/private/61aa9172a4843197d78228590dd40550/?p=-qpAjIn5oCI0paa87Geplg
Тусклость видео видимо из-за того, что HDR включен был при записи.
Ага, так же говорили и про Bloodborne, типа идёт всюду и везде. На моёй 1070, 12 ФПС. Уверен и этот ремастер будет на такой же скорости бегать.
Меняй видюху, эмулятор довольно демократичен, только еще сырой.
хочу Коллекцию Эцио с пс 4. конечно не топ хотелка. но ныне оригиналы на пк работают через ж.. а сыч так до конца и не научили его кушать.. хотя при моём ведре... но всё ж судя по демкам, некоторые штуки прям на моём конфиге запускали, так что буду надеяться
я надеюсь 4070тисуп и 13700 хватит мне
Начальный уровень троллинга засчитан. Keep on trying.
"есть вероятность"
Это что получается эмулятор пс4 лучше работает чем пс3
ну так на пс3 напортачили с процессором, там архитектура у процессора была такая, что сами разрабы с трудом игры под него делали, на пс4 же другая ситуация
архитектура проца то ПКашная, а не вундерФафляЦЕЛЛ