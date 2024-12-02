Эмулятор shadPS4 достиг огромного прогресса в еще одном эксклюзиве от Sony - God of War 3 Remastered

Создатели эмулятора shadPS4 и заинтересованные пользователи продолжают дорабатывать его с огромной скоростью: стало известно о том, что эмулятор достиг огромного прогресса в еще одном эксклюзиве от Sony - God of War 3 Remastered.

В конце октября эмулятор научился запускать игру до заставки, а теперь, всего спустя пять недель, один из пользователей продемонстрировал то, что разработчикам удалось достичь значительного прогресса в эмуляции игры: теперь отображается почти вся графика при 50-60 FPS, однако есть некоторые проблемы с анимациями в игре.

Любопытно, что PS3-версия игры, при работе через эмулятор RPCS3 до сих пор требует крайне мощный CPU - есть вероятность, что уже в скором времени ремастер с PS4 будет работать даже лучше, чем версия предыдущего поколения, позволив большинству игроков познакомиться с игрой в лучшем качестве и при более демократичных требованиях к железу.