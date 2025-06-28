Эмулятор shadPS4 теперь может запускать inFAMOUS: Second Son, Killzone: Shadow Fall и God of War 3 Remastered

YouTube-пользователь John ​​GodGames Emus поделился видео, демонстрирующим последнюю версию shadPS4, на которой работают inFAMOUS Second Son, Killzone: Shadow Fall и God of War 3 Remastered.

shadPS4 — лучший эмулятор PlayStation 4, который есть на данный момент на ПК. Эмулятор уже может плавно запускать Bloodborne в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Как вы увидите, inFAMOUS Second Son и Killzone: Shadow Fall далеки от того, чтобы в них можно было играть. Обе эти игры работают с очень низкой частотой кадров. С другой стороны, God of War 3 Remastered работает с 50-60 FPS, но в ней полно визуальных артефактов. Тем не менее, тот факт, что эмулятор может запускаться и входить в игру, является огромным событием.

В целом, shadPS4 делает большой прогресс. Тот факт, что он может запустить как Killzone, так и inFAMOUS, является невероятным достижением. Аналогично, Driveclub, похоже, почти полностью играбельна. К концу 2025 года мы сможем наслаждаться ею в разрешении 4K/60 кадров в секунду. Это станет мечтой всех ее поклонников.

Скачать shadPS4 можно по этой ссылке.