Фанаты God of War опасаются, что ремейки подвергнутся цензуре из-за интимных сцен

На днях компания Sony буквально осчастливила армию поклонников брутальных слэшеров громким анонсом. Студия официально пообещала вернуть классического, яростного Кратоса в ремейках культовой греческой трилогии, где Призрак Спарты вновь бросит вызов всему Олимпу. Однако бурная радость фанатов довольно быстро сменилась тревожными дискуссиями о содержании будущих переизданий.
Сообщество активно обсуждает судьбу знаменитых сексуальных мини-игр, которые присутствовали во всех частях оригинальной трилогии с PS2 и PS3. Эти опциональные, но запоминающиеся сегменты с QTE-механиками от раскачивающейся вазы в первой части до встречи с Афродитой в третьей позволяли игрокам заработать большое количество красных сфер для прокачки оружия. В своё время эти сцены были маркером «взрослого» рейтинга и подчеркивали брутальную натуру молодого Кратоса.
Игроки опасаются, что Santa Monica Studio в попытке адаптировать игры под современные стандарты и этические нормы может полностью вырезать или подвергнуть жесткой цензуре этот контент.
Часть аудитории считает такие сцены пережитком "подросткового" геймдизайна середины 2000-х. Другие же настаивают, что удаление этих эпизодов нарушит целостность образа протагониста. В оригинальных играх Кратос был представлен как монструозная личность, потакающая своим желаниям, и именно этот бэкграунд делает его трансформацию в скандинавской саге (2018 и Ragnarok) настолько значимой. Сделают ли разработчики стерильную версию классики или сохранят аутентичность эпохи PS2 — пока остается главным вопросом.
