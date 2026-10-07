God of War 3 Remastered теперь работает на ПК в разрешении 4K при 120 FPS благодаря форку эмулятора shadPS4

God of War 3 Remastered демонстрирует значительный прогресс на ПК благодаря развитию эмулятора shadPS4; на этот раз скачок производительности стал возможен благодаря неофициальному форку, специально оптимизированному для этой игры. Новая сборка, выпущенная разработчиком cuesta4, включает множество модификаций, призванных уменьшить «заикания» (статтеры), улучшить компиляцию шейдеров и существенно повысить производительность — вплоть до возможности играть в God of War 3 Remastered в разрешении 4K с частотой 120 FPS на современном оборудовании.

Один из самых впечатляющих тестов был проведён на системе с видеокартой GeForce RTX 5070 и процессором Ryzen 7 5700X: игра God of War 3 Remastered работала в 4K при 120 FPS с использованием API Vulkan. По словам автора теста, он также проверил производительность в одной из самых требовательных локаций игры и сумел удержать целевые показатели 4K и 120 FPS. Разумеется, это не означает, что любая конфигурация сможет стабильно обеспечивать такую ​​скорость, но это демонстрирует огромный прогресс по сравнению с ранними версиями shadPS4.

Проект cuesta4 создан непосредственно на базе shadPS4, однако включает в себя множество собственных оптимизаций. Разработчик поясняет, что God of War 3 Remastered была одной из основных игр, использовавшихся при тестировании, из-за ряда ранее существовавших проблем: многосекундных зависаний во время компиляции шейдеров, частых рывков изображения и многочисленных сцен, где частота кадров падала ниже 50 FPS.

Одним из наиболее значимых изменений стала асинхронная перекомпиляция шейдеров. Вместо того чтобы полностью останавливать игру при появлении нового шейдера, форк использует несколько потоков для выполнения компиляции в фоновом режиме. Кроме того, скомпилированные шейдеры сохраняются между сессиями, что значительно уменьшает количество рывков при повторном прохождении уже посещённых локаций. Также был изменен процесс подготовки шейдеров, чтобы сократить время ожидания. Часть работы по предварительной компиляции выполняется в выделенных высокоприоритетных потоках, тогда как непосредственной компиляцией занимаются другие потоки; это предотвращает постоянную блокировку игрового процесса данными задачами.

Этот форк также снижает объем вычислений, необходимых для обработки графических команд PS4, распределяет определённые задачи между несколькими ядрами процессора и уменьшает время простоя CPU и GPU. Сам разработчик отмечает, что после внедрения последних оптимизаций частота кадров в одной из тестовых сцен выросла примерно со 100 до стабильных 120 FPS.