God of War III Remastered - SpartanPort 2.7.0 повысил производительность на слабых процессорах вплоть до 5 раз

Разработчик FelipePrado0 выпустил SpartanPort 2.7.0 — крупное обновление неофициального ПК-порта God of War III Remastered. Главным изменением стала переработка распределения процессорного времени между игровыми потоками, что заметно повысило производительность на слабых CPU.

На Ryzen 5 5600X, искусственно ограниченном четырьмя ядрами и четырьмя потоками, частота кадров в тестовой сцене выросла с 19–32 до 97–120 FPS. При ограничении двумя ядрами и двумя потоками — с 14–16 до 40–48 FPS.

На реальном Core i5-7500 с GeForce GTX 1660 Ti средняя производительность увеличилась с 36 до 59 FPS. Разработчик предупреждает, что результаты искусственного ограничения Ryzen нельзя напрямую переносить на другие процессоры и игровые сцены.

Также была исправлена система кэширования шейдеров. Ранее уже подготовленные шейдеры повторно не использовались и компилировались заново после запуска игры. Теперь они загружаются из кэша. В одном тесте количество компиляций при повторном запуске сократилось с 623 до шести.

SpartanPort 2.7.0 получил режимы 144 и 180 FPS, локальную систему трофеев, улучшенную поддержку Steam Deck и исправление критического вылета во время QTE на старых процессорах без поддержки BMI1.

Обновление также исправляет ряд проблем со звуком, полноэкранным режимом, Alt+Tab и Linux-версией.

При этом разработчик предупреждает, что высокая частота кадров всё ещё может нарушать отдельные игровые последовательности и QTE. В таких случаях рекомендуется временно переключаться на 60 FPS.