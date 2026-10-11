Из американского каталога PS Store неожиданно пропал God of War 3 Remastered

God of War 3 Remastered внезапно исчез из PS Store в регионах Северной и Южной Америки. Компания Sony удалила игру без предварительного уведомления, и сейчас её невозможно найти через поиск ни в бразильском сегменте, ни в США. При попытке перейти в магазин по прямой ссылке пользователи видят сообщение об ошибке.

Официальных заявлений от Sony пока не поступало, поэтому профильные медиа и игроки считают случившееся техническим сбоем. В пользу этой версии говорит то, что изъятие коснулось только американского региона. В Европе, Австралии и Азии (включая Гонконг) тайтл по-прежнему доступен в штатном режиме.

Более того, как заметили пользователи форума ResetEra, в не затронутых сбоем странах игра прямо сейчас участвует в распродаже «Выбор игроков» со скидкой до 21 октября. Это лишний раз подтверждает, что Sony не планировала целенаправленно убирать проект из продажи.

Пока остаётся ждать, когда платформодержатель исправит ошибку или даст официальные комментарии. Стоит напомнить, что пользователи, которые уже купили God of War 3 Remastered ранее, могут скачать игру из библиотеки без ограничений.