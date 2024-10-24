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God of War 3 16.03.2010
Экшен, Слэшер, От третьего лица
8.8 945 оценок

На эмуляторе shadPS4 удалось запустить еще один эксклюзив Sony - God of War 3 Remastered

AceTheKing
Новости

С каждым днем эмулятор shadPS4 демонстрирует всё большие успехи в эмуляции эксклюзивов PS4: в этот раз с его помощью пользователям удалось запустить God of War 3 Remastered.

Ранее стало известно о том, что эмулятор научился запускать Driveclub, но пока что лишь до главного экрана. С God of War 3 Remastered ситуация аналогична, однако это уже большой успех, поскольку эмуляция Bloodborne начиналась таким же образом - с заставки, а затем, спустя всего несколько месяцев, эмулятор уже позволил игрокам полноценно опробовать игру.

Несмотря на то, что God of War 3 уже доступна PC-игрокам через эмулятор RPCS3, она не слишком хорошо на нем эмулируется - для комфортного и плавного FPS требуется мощный процессор. Вероятно у эмулятора PS4, когда его научат полноценно работать с игрой, будут более демократичные требования к железу чем у RPCS3, учитывая более близкую архитектуру PS4 к PC, чем у PS3 с его процессором Cell. Кроме того, God of War 3 Remastered, в отличии от оригинальной игры, обладает улучшенным качеством видеороликов в игре (1080p против 720p в версии для PS3).

shadPS4 - эмулятор PlayStation 4
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
антон фекалис

а ведь у сони был шанс, говорили им, выпустите ремастер бога войны. Поздно.

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KleptomaniacalAlbert

Вроде бы ходил слушок что будет ремастер трёх частей?

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