Новая боевка и контент: голос Кратоса раскрыл первые детали ремейков God of War

Совсем недавно компания Sony осчастливила миллионы поклонников, официально анонсировав возвращение легендарной греческой трилогии God of War. Однако, кроме самого факта разработки обновленных версий, издатель не предоставил практически никакой конкретики о том, как именно изменятся классические слэшеры. К счастью для фанатов, нынешний «голос» Призрака Спарты оказался более разговорчивым.
Кристофер Джадж, озвучивший Кратоса в God of War (2018) и Ragnarok, в случайной беседе с ютубером пролил свет на детали грядущих ремейков. Актер сразу уточнил, что не принимает участия в этих проектах. Чтобы сохранить аутентичность, разработчики вернули к роли Терренса «Т.С.» Карсона — оригинального актера, озвучивавшего яростного спартанца во времена PS2 и PS3.
По словам Джаджа, фанатов ждут не просто «ленивые» ремастеры, а полноценное переосмысление.
Они собираются внедрить туда совершенно новые технологии, добавить больше контента и новую боевую систему.
— рассказал актер.
Это подтверждает догадки, что геймплей трилогии будет существенно переработан под современные стандарты.
Кроме того, Джадж сделал важный намек на будущее самой Santa Monica Studio. Актер посоветовал ждать новостей в конце лета — именно тогда команда должна официально представить свой следующий новый проект (вероятно, следующую главу в истории постаревшего Кратоса), над которым они сейчас работают.
Напомним, что на фоне обещаний о «новой боевке и контенте» геймеры всерьез обеспокоены тем, что в угоду современным стандартам под нож может пойти фирменный взрослый контент серии. Подробнее об этом читайте в нашем материале:
Да знаем мы ваш новый контент и боёвку.. меньше крови меньше сисек - больше негров, больше толстух....
Все как обожают современный сонибои на PS5 ))
Блин, не надо ничего расширять, добавят духоты из ГoВнарёка с дурацкой прокачкой и миллиардом лута, чтобы ты занимался собирательством и вовлекался.
я как раз щас скачал эмулятор rpc3 и там оказывается 6 частей god of war есть
тянет хорошо в 4к 60 фпс с русской озвучкой жи есть
Да первые части оставили хорошие воспоминания у меня особенно 1я гидры Арес да были времена :) надеюсь основательно подойдут к ремейкам
Да, раздался глас с неба и поделился откровениями.
Заголовки пеге порой просто поражают.
спиноффы бы вплючили