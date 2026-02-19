Новая боевка и контент: голос Кратоса раскрыл первые детали ремейков God of War

Совсем недавно компания Sony осчастливила миллионы поклонников, официально анонсировав возвращение легендарной греческой трилогии God of War. Однако, кроме самого факта разработки обновленных версий, издатель не предоставил практически никакой конкретики о том, как именно изменятся классические слэшеры. К счастью для фанатов, нынешний «голос» Призрака Спарты оказался более разговорчивым.

Кристофер Джадж, озвучивший Кратоса в God of War (2018) и Ragnarok, в случайной беседе с ютубером пролил свет на детали грядущих ремейков. Актер сразу уточнил, что не принимает участия в этих проектах. Чтобы сохранить аутентичность, разработчики вернули к роли Терренса «Т.С.» Карсона — оригинального актера, озвучивавшего яростного спартанца во времена PS2 и PS3.

По словам Джаджа, фанатов ждут не просто «ленивые» ремастеры, а полноценное переосмысление.

Они собираются внедрить туда совершенно новые технологии, добавить больше контента и новую боевую систему.

— рассказал актер.

Это подтверждает догадки, что геймплей трилогии будет существенно переработан под современные стандарты.

Кроме того, Джадж сделал важный намек на будущее самой Santa Monica Studio. Актер посоветовал ждать новостей в конце лета — именно тогда команда должна официально представить свой следующий новый проект (вероятно, следующую главу в истории постаревшего Кратоса), над которым они сейчас работают.

