Оригинальный голос Кратоса, Т. С. Карсон, допустил возвращение эротических сцен в ремейке God of War

Новость о разработке ремейка оригинальной трилогии God of War вызвала мощный резонанс. При этом фанатские споры сосредоточены не на техническом исполнении, а на сохранении духа и особенностей классических игр.

Самой горячей темой стали легендарные и весьма спорные эротические мини-игры — визитная карточка эпохи PlayStation 2 и 3. В наше время, когда образ Кратоса стал гораздо более зрелым и серьезным, многие гадали: осмелится ли Sony перенести эти «реликty прошлого» в современное издание или их вырежут в угоду политкорректности.

Масла в огонь подлил сам Ти-Си Карсон, оригинальный голос Кратоса, который возвращается к своей роли в обновленной трилогии. На фестивале MegaCon Orlando, отвечая на прямой вопрос о возвращении тех самых сцен, он с иронией заметил: «Мне кажется, да». Хотя актер позже уточнил, что это лишь его догадки, фанаты тут же начали спекулировать: не видел ли Карсон сценарии с репликами, предшествующими этим специфическим испытаниям?

Интересный закулисный факт подметила Алана Пирс, бывшая сценаристка Sony Santa Monica. Она напомнила, что, вопреки стереотипам, за дизайн этих мини-игр в оригинале во многом отвечали именно женщины, работавшие тогда в студии.

Официального подтверждения, скорее всего, придется ждать до самого релиза — вряд ли Sony решит хвастаться подобным контентом в рекламных трейлерах.