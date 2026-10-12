Вышел неофициальный нативный PC-порт God of War III Remastered - доступны 144 FPS, а так же поддержка клавиатуры и мыши

Разработчик FelipePrado0 представил неофициальный PC-порт эксклюзива God of War III Remastered, который теперь можно пройти от начала до конца.

По словам автора, на его конфигурации игра выдаёт в среднем около 144 кадров в секунду при разрешении 1080p. Проект тестировался на системах с Ryzen 5 5600X и RX 6700 XT, а также на Ryzen 5 3600 с RTX 2060.

Принцип работы проекта заключается в том, что оригинальный исполняемый файл игры выполняется напрямую на процессоре, поскольку PS4 использует архитектуру x86-64, а написанная специально для этого проекта среда заменяет системные библиотеки консоли.

Графическая часть основана на сильно модифицированном видеояре эмулятора shadPS4, который транслирует команды GPU в Vulkan. Таким образом, процессорная часть работает нативно, а графика переводится.

Порт поддерживает сохранения, звук, катсцены, управление геймпадом и клавиатурой, а также включает патч, разблокирующий частоту кадров до 240. Шейдерный кэш загружается в фоне, что избавляет от задержек при компиляции, а лаунчер предлагает патчи, моды, переназначение клавиш и резервное копирование сохранений. Внутриигровое меню содержит читы, множители урона и сфер, полоски здоровья врагов, FSR 1 и оверлей производительности. Из известных проблем - поломка некоторых текстур при разрешениях, отличных от 1080p, над чем автор продолжает работать.

Разработка велась с использованием Claude Opus 5.5.