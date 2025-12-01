Amazon пригласила для работы над сериалом God of War режиссера "Сёгуна" и "Fallout" - шоу уже продлили на второй сезон

Производство долгожданной экранизации God of War от Amazon Prime Video переходит в активную фазу. Раньше фанатом приходилось довольствоваться слухами и ранними анонсами продюсеров, теперь новая фаза производства подтверждается профильными СМИ и первыми документами из съёмочной площадки. Стало известно, кто займет режиссерское кресло первых эпизодов, а будущее проекта, как выяснилось, уже определено наперед.

Согласно эксклюзивному отчету издания Deadline, постановщиком первых двух серий назначен Фредерик Е.О. Тойе. Это опытный режиссер, который уже успешно сотрудничал с Amazon над сериалами «Пацаны» (The Boys) и экранизацией «Fallout». Однако наибольшее признание он получил недавно, удостоившись премии «Эмми» за режиссуру эпизода «Малиновое небо» в исторической драме «Сёгун».

Кроме того, источники подтверждают, что сериал God of War уже официально продлен на второй сезон. Amazon одобрила производство сразу двух сезонов, что свидетельствует о высокой уверенности студии в финальном качестве материала и наличии почти готового сценария. Это решение выглядит логичным, так как позволяет сценаристам грамотно адаптировать события скандинавской дилогии игр — God of War 2018 и God of War: Ragnarok.

В настоящий момент проект находится на стадии активного препродакшена и кастинга. Если слухи о старте съемок в феврале верны, то имена исполнителей ролей Кратоса и Атрея станут известны в ближайшие два месяца. Среди фанатов наиболее популярными кандидатами на роль спартанца ранее назывались Дэйв Батиста и Уинстон Дюк.