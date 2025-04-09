Бывший глава PlayStation настаивал на задержке релиза перезапуска God of War, после личного тестирования экшена

До своего триумфального релиза в 2018 году God of War от студии Santa Monica пережил не самый гладкий этап разработки. Как стало известно, бывший руководитель PlayStation Studios Сюхэй Ёсида лично настоял на переносе даты выхода игры после того, как протестировал её на позднем этапе производства и остался крайне недоволен увиденным.

В интервью для издания Game File Ёсида рассказал, что посетил студию за полгода до изначально запланированного выхода. Игра тогда была готова примерно на 80%. Креативный директор Кори Барлог провёл презентацию и дал Ёсиде попробовать один из ключевых эпизодов, но тот оказался откровенно неиграбельным. По словам Ёсиды, враги нападали из-за камеры, управление ощущалось неудобным, а производительность вызывала вопросы.

Я чувствовал себя обманутым.

— вспоминает он.

При этом Ёсида подчёркивает, что не называл игру «ужасной» — он был «в ужасе» от её состояния. Из-за высокого уровня ожиданий и серьёзных технических проблем он посчитал ситуацию критической, но не решился сразу сказать об этом Барлогу напрямую. Вместо этого он сообщил о проблеме исполнительному продюсеру Шеннон Стадстилл, и в итоге проект был официально перенесён с октября 2017 года на апрель 2018-го.

Эти дополнительные полгода дали команде возможность отполировать проект, и результат превзошёл ожидания. God of War получил 94 балла на Metacritic, стал коммерчески успешным и перезапустил всю франшизу, открыв ей путь к новой скандинавской саге. Последовавшее продолжение, God of War: Ragnarok, вышло в 2022 году и также было тепло встречено критиками и игроками.

Пока студия не объявила о будущих планах, однако поклонники внимательно следят за слухами о возможном ремастере классической греческой трилогии. И хотя подтверждений от Sony пока не поступало, интерес к серии не ослабевает.

На этом фоне особенно примечательно, что сериал по God of War получил сразу два сезона. Судя по всему, Amazon всерьёз рассчитывает на успех адаптации, и сериал может стать новой вехой в трансмедийном развитии франшизы.