Cтало известно, кто сыграет сыновей Тора и королеву Валькирий в сериале God of War

Компании Amazon и Sony Pictures Television уже раскрыли практически все ключевые лица своей грядущей телеадаптации God of War. Мы знаем, кому достались роли сурового Кратоса (Райан Хёрст) и Атрея, кто воплотит образы Одина, Тора и Бальдра. Тем не менее подбор актеров на второстепенные, но не менее важные роли продолжается. Сегодня издание Deadline сообщило имена актеров, которым предстоит сыграть важных боссов из первой части игры 2018 года и ключевых сюжетных персонажей сиквела Ragnarok.

В сериале появятся сразу три потомка бога грома Тора, а также одна из самых преданных последовательниц Всеотца.

Моди, среднего сына Тора и Сиф, в адаптации воплотит Луи Каннингем, известный по сериалу "Хроники Бриджертона". В описании шоу он представлен как юноша с «мягким нравом и почти ненасытно пытливым умом», часто теряющий связь с реальностью во время решения загадок. Старшего сына — Магни играет Бен Чаппл ("Хороший коп, плохой коп"). Красивый авантюрист, отличный охотник и любимец женщин, который отчаянно ищет свое высшее предназначение, оставаясь при этом яростным защитником своего младшего брата Моди.

Роль дочери Тора — Труд досталась молодой актрисе Айленд Остин. Она описывается как любознательная и бесстрашная девушка. В сюжете она будет занимать особое место как одна из любимиц своего деда Одина. Гна — королева Валькирий сыграет Эвелин Миллер. В проекте её называет свирепой воительницей, чья верность Одину граничит с фанатизмом, зачастую в ущерб собственным интересам. В игре God of War Ragnarok Гна была грозным секретным боссом.

В касте шоу также присутствуют Тереза Палмер (Сиф) и Аластар Дункан, который вернулся к роли говорящей головы Мимира из оригинальных игр. Дата премьеры сериала God of War на стриминговой платформе Prime Video пока не объявлена.