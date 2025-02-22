Джефф Грабб: ремастеры God of War представят на годовщину серии в марте

Инсайдер Джефф Грабб сообщил, что сборник ремастеров игр God of War будет анонсирован в марте, ко дню годовщины серии. Эта информация появилась на фоне слухов от других журналистов и инсайдеров, но точных дат ни анонса, ни релиза до сих пор не было.
Серия God of War, разработанная студией SIE Santa Monica, дебютировала в 2005 году на PlayStation 2.
Игра погружает игроков в мир греческой мифологии, где главный герой, спартанский воин Кратос, стремится уничтожить бога войны Ареса, чтобы вернуть себе прощение олимпийских богов.
Можно было анонсировать в феврале и выпустить на годовщину в марте.
Понятно, что инсайдерам верить нельзя, но было бы неплохо оценить трилогию на ПК (а были и такие инсайды). Так сказать, узнать с чего все начиналось.
На ПК не выйдет.Только на пс5 выдут ремастеры трилогии.На ПК придется довольствоваться эмулятором.
Тоже инсайд? :)
Это тебе в сони сказали или сам выдумал?
Кажется ты застрял прошлом десятилетии.
Это да, жаль что в игры сони на ПК можно поиграть только на эмуляторе
ждём!Огонь серия!
Интересный факт: сейчас на ПК доступно больше игр GoW, чем на PS5.
на пк будет? ато я 5ку продал)))
О,ну наконец-то очень ждем а тут ещё и проверенный инсайдер. Главное что бы это действительно ремастереды оригинальной трилогии были, а то щас анонсируют ремастеред god of war 2018
Там вообще 6 частей.
Еще бы иксбок студио, трилогию гирек на ПК выкатили, тем более ремастер 1 части давно есть. Как говорится, скрестим пальцы дамы и господа ✌️ 😉😁
Недавно перепрошëл все части на эмуле ps3. Хотя куплены на ps3 и 4.
Ага, может ещё и ремастеры всего пастгена сделают ? Хах, во мечты. 1-2-3, Олимпус, Спарта, аскенс
и сразу на пека))
Никто в них играть не будет, вспомните первые игры про Лару Крофт которые заремастерили, нужны ремейки а не ремастеры.
ремейки можно и испортить
лучше уж ремастеры с подтянутой графикой
GoW современней, чем та древняя трилогия и играются лучше. Это как Quake 4 и старый Wolfenstein 90-х. Квака даже сейчас проходится с кайфом, Вульф давно стал музейным экспонатом.
как можно подтянуть старый геймплей который изжил себя уже?
ну тут уже троллинг, как старые игры которые выходили 20 лет назад, будут лучше проходится чем последний GoW, Рагнарёк.
Причем здесь рагнарек, сравниваем старые говы и старые лары. В говы даже сейчас можно играть, лары же вообще неиграбельны.
Если что речь именно про ремастеры то есть просто подтянут картинку
Не ждите переноса на новый движок изменения управления
То есть это не будет перенос на движок последних двух Gow
И что?
Люди до сих пор путают ремастеры и ремейки
Сами себе напридумают что перенесут игру на новый движок осовременят сюжет изменят вид камеры как в последних GoW
А потом начнут возмущаться что все не так