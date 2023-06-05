Франшиза God of War стала самым прибыльным брендом PlayStation в плане продажи мерча для геймеров ©

По словам бывшего сотрудника Sony, франшиза God of War является самым прибыльным мерчендайзинговым брендом для PlayStation. Аарон Кауфман, который почти восемь лет возглавлял маркетинговую деятельность студии Santa Monica, утверждает, что продукция God of War пользуется наибольшей популярностью среди поклонников PlayStation.

В профиле Кауфмана в LinkedIn говорится, что присутствие Santa Monica Studio в социальных сетях является "самым ценным" в портфолио PlayStation. Благодаря God of War (2018) посты разработчика в социальных сетях сгенерировали 187 миллионов откликов.

Кауфман посвятил свое время созданию "аутентичного процесса создания продуктов, позволяющего создавать желаемые фанатами продукты" и утверждает, что "с тех пор God of War стал самым прибыльным брендом PlayStation в плане продаж мерча для геймеров".

Еще одна интересная информация, опубликованная в профиле Кауфмана на LinkedIn, гласит, что первая мобильная игра Santa Monica Studio, Fat Princess: Piece of Cake, достигла 1 миллиона установок на Android и iOS.