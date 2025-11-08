Игроки узнали, что говорит Мировой змей в God of War - это произошло благодаря утечке полного сценария игры

Фанаты God of War наконец выяснили, что произносит Мировой змей Йормунганд при первой встрече с Кратосом и Атреем.
Тайна, будоражившая поклонников 7 лет, раскрылась благодаря утечке оригинального сценария игры, номинированного на премию Гильдии сценаристов США. Бывший член совета Гильдии случайно опубликовал документ, в котором оказалась расшифровка загадочной реплики змея. Оказалось, что Йормунганд говорит:
Этот топор... Я где-то его уже видел. Что ты за бог? Зачем тревожишь меня?
При этом ранее фанаты ошибочно полагали, что речь шла о Призраке Спарты. Утечка также помогла понять смысл и других фраз Йормунганда, не снабжённых субтитрами. После первой встречи он говорит Кратосу:
Не беспокой меня снова, малый бог, пока не обретёшь язык, чтобы говорить со мной.
Позже, встретив героев вновь, Змей произносит:
Снова ты. Пришёл принести топор в жертву?
Кроме того, сценарий содержит короткий диалог, отсутствующий в игре.
Йормунганд спрашивает: "В нём есть что-то знакомое. Я его знаю?"
На что Мимир отвечает: "Нет, этого не может быть."
