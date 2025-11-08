ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 499 оценок

Игроки узнали, что говорит Мировой змей в God of War - это произошло благодаря утечке полного сценария игры

AceTheKing AceTheKing

Фанаты God of War наконец выяснили, что произносит Мировой змей Йормунганд при первой встрече с Кратосом и Атреем.

Тайна, будоражившая поклонников 7 лет, раскрылась благодаря утечке оригинального сценария игры, номинированного на премию Гильдии сценаристов США. Бывший член совета Гильдии случайно опубликовал документ, в котором оказалась расшифровка загадочной реплики змея. Оказалось, что Йормунганд говорит:

Этот топор... Я где-то его уже видел. Что ты за бог? Зачем тревожишь меня?

При этом ранее фанаты ошибочно полагали, что речь шла о Призраке Спарты. Утечка также помогла понять смысл и других фраз Йормунганда, не снабжённых субтитрами. После первой встречи он говорит Кратосу:

Не беспокой меня снова, малый бог, пока не обретёшь язык, чтобы говорить со мной.

Позже, встретив героев вновь, Змей произносит:

Снова ты. Пришёл принести топор в жертву?

Кроме того, сценарий содержит короткий диалог, отсутствующий в игре.

Йормунганд спрашивает: "В нём есть что-то знакомое. Я его знаю?"
На что Мимир отвечает: "Нет, этого не может быть."
23
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
agula98

Нереально важная инфа, жаль что перезапуски гов скучный, соевый кал

38
CRAZY rock GAME

Ага, тупо по твоему мнению

2
Ellie Williams

да тут можно что угодно на придумывать...

2
Gradient_Zero

Теперь бы узнать короткую фразу, которую он говорит Атрею в Рагнарёке

1
VIGITAL ART

Офигеть это все меняет 🤯(нет)

1
Искусственный интеллeкт

он говорит: "капец ты Серёжа лох дырявый"