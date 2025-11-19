ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
God of War 20.04.2018
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези
8.9 4 515 оценок

Индийский блокбастер полностью скопировал одну из самых эпичных сцен в God of War 2018

Gutsz Gutsz

Внимание игрового сообщества привлек индийский анимационный фильм "Махаватар Нарасимха", вышедший на платформе Netflix. Зрители обнаружили в ленте сцену, которая практически покадрово повторяет знаменитое вступительное сражение из хита PlayStation — God of War 2018 года.

Сходство заметили пользователи социальной сети X (Twitter), опубликовавшие сравнительное видео, где эпизоды из игры и фильма демонстрируются бок о бок. Речь идет о первой битве Кратоса с Бальдром «Незнакомцем». Несмотря на то, что в индийской картине совершенно другой визуальный стиль, дизайн персонажей и декорации, структура постановки оказалась идентичной оригиналу от Santa Monica Studio.

Как отмечают зрители, создатели фильма скопировали не просто идею, а техническую реализацию: движения виртуальной камеры, хореографию ударов, ритм схватки и специфические ракурсы.

Для тех кому интересно, сам фильм "Махаватар Нарасимха" рассказывает историю двух аватаров бога Вишну — Варахи и Нарасимхи, которые сражаются с демонами ради восстановления справедливости. Однако в сети обсуждают не сюжет, а этическую сторону заимствования. Пока авторы картины не дали официальных комментариев, мнения аудитории разделились: одни считают сцену ленивым плагиатом, другие пытаются оправдать её как своеобразную дань уважения культовой игре. Хотя стоит признать, что повторять по кадрово сцену явно не стоило.

4
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Не знаю, видео притянуто за уши

5
PICTURE ORGANIC

Обвинения сильно притянуты за уши.

4
Offn

Из-за 10 секунд с похожими ракурсами вся вонь?

2
Иваныч из Тулы

Дань уважения хорошей игре?

Carissa7517

Щас бы вонять из за индийского фильма