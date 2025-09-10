Инсайдеры назвали имена актеров, которые могут сыграть Кратоса в экранизации God of War

Прямо сейчас одной из самых ожидаемых экранизаций видеоигр, без сомнения, является сериал по God of War от Amazon. С момента анонса главным вопросом, который волнует фанатов, остается один: кто же сможет воплотить на экране образ легендарного спартанца Кратоса? На днях известный кино-инсайдер Джон Кампеа, ранее отметившийся правдивыми утечками по «Человеку-пауку: Нет пути домой», поделился списком актеров, которые, по слухам, рассматриваются на эту роль.

В список потенциальных кандидатов, по информации инсайдера, вошли как голливудские звезды, так и актеры, уже знакомые фанатам по игровым ролям. Среди самых громких имен значатся:

Джейсон Момоа («Аквамен», «Игра престолов»)

(«Аквамен», «Игра престолов») Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Дюна»)

(«Стражи Галактики», «Дюна») Уинстон Дьюк («Черная Пантера»)

(«Черная Пантера») Джо Манганьелло («Настоящая кровь», «Лига справедливости»)

(«Настоящая кровь», «Лига справедливости») Трэвис Фиммел («Викинги»)

(«Викинги») Ману Беннетт («Спартак», «Стрела»)

Кампеа подчеркнул, что его список — это смесь из реальных слухов, которые он слышал от своих источников, популярных фанатских теорий и его личных предпочтений. Он отметил, что для роли Кратоса нужен актер зрелого возраста, способный передать всю тяжесть и бремя прошлого персонажа, и, конечно же, обладающий внушительной физической формой.

Напомним, что за сериал отвечает легендарный шоураннер Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“», «Ради всего человечества»), а сам проект создается силами Amazon, которая уже доказала свое умение бережно обращаться с игровыми вселенными на примере успешного сериала Fallout.

Пока студия официально не подтвердила кастинг, фанаты продолжают спорить, кто из претендентов лучше всего подойдет на роль бога войны. Если верить слухам, съемки адаптации игры должны начаться уже в начале следующего года. Если всё пройдет гладко, то сериал по мотивам God of War может выйти на экраны в 2027 году.