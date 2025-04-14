Композитор God of War (2018) и Ragnarok поделился своими мыслями о работе над легендарной серией

Беар Маккрири, композитор, создавший мощную и эмоциональную музыку для God of War (2018) и God of War Ragnarok, поделился своими мыслями о работе над легендарной серией. В интервью VGC он признался, что чувствует себя удовлетворенным и завершенным как творец, завершив важную главу в истории франшизы.

Маккрири рассказал, как посещение ретроспективной галереи, посвящённой 20-летию God of War, стало для него по-настоящему трогательным моментом. Он вспомнил, как стоял среди актёров и художников, наблюдая экспозиции по всем девяти играм серии. «Это был своего рода пантеон, — отметил он. — Никто не участвовал во всех играх целиком, но каждый внес что-то уникальное. Это была коллективная работа умов».

Особое значение для композитора имели его собственные партитуры, выставленные на стенах галереи. Он отметил, что финальные ноты DLC God of War: Valhalla стали своего рода точкой в его музыкальной истории с Кратосом. «С E3 2016 до Valhalla — я чувствую, что моя часть истории рассказана», — признался Маккрири.

Тем не менее, композитор не исключает возможность возвращения к серии в будущем — особенно в связи с грядущей адаптацией God of War от Amazon. Он подчеркнул, что гордится своей работой, и если его снова позовут, он открыт к сотрудничеству: «У них есть мой номер. Я здесь».

Пока сериал находится в активной разработке, шоураннер Рональд Д. Мур уже получил зелёный свет на второй сезон. А фанаты тем временем обсуждают слухи о новой игре по мотивам God of War, якобы запланированной на конец года — возможно, с упором на побочную историю.

Одно можно сказать точно: музыкальное наследие Беара Маккрири навсегда стало неотъемлемой частью мифологической саги о Кратосе.